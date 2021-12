Harga Sayur di Pasar Tradisional Tangsel Melonjak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Seminggu jelang perayaan Natal dan tahun baru , harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional di Kota Tangerang Selatan, Banten, merangkak. Kabar adanya kegagalan panen di kalangan petani, disebut pedagang menjadi penyebab kenaikan harga."Katanya banyak yang gagal panen," jelas Gandi, pedagang pasar Serpong, Jumat, 24 Desember 2021.Dari pantauan di pasar tersebut, hiruk-pikuk perniagaan di pasar Serpong, masih cukup ramai satu hari menjelang natal. Sementara harga kebutuhan pokok kian mencekik sehingga pedagang memilih tak banyak menstok barang pokok yang mengalami kenaikan."Cabai merah sekarang Rp100 ribu dari sebelumnya Rp40 ribu per kilo, bawang merah juga naik, sekarang Rp35 ribu, sebelumnya Rp 28 ribu sekilonya. Kemudian bawang bombai dari sebelumnya Rp25 ribu saat ini dijual Rp30 ribu per kilogram. Cabai keriting merah dari Rp40 ribu naik menjadi Rp 60 ribu per kilo," ungkap dia.Baca juga: Limbah Belasan Perusahaan Cemari Sungai Martapura Kalsel Tidak hanya pada komoditas itu, barang pangan lainnya seperti tomat dan kentang juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp8 ribu saat ini menjadi Rp12 ribu per kilogram untuk tomat dan Rp15 ribu untuk kentang dari sebelumnya Rp10 ribu.Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Modern BSD, di pasar yang lebih menyasar kalangan menengah atas itu, harga-harga bahan kebutuhan pokok dipatok lebih tinggi lagi."Cabai rawit mercon Rp120 ribu per kilo. Naik setiap hari Rp10 ribu. Harga normalnya Rp35 ribu," kata Jayusman pedagang pasar modern BSD.Kenaikan lanjutnya, juga dialami pada cabai rawit hijau yang tadinya Rp30 ribu saat ini kenaikannya menjadi Rp60 ribu."Rawit hijau Rp60 ribu per kilo, normalnya Rp30 ribu per kilo," ujar dia.Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih, tidak mengalami kenaikan harga, dipatok Rp35 ribu per kilo untuk bawang merah dan bawang putih Rp32 ribu per kilogram.