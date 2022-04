Jalan Arteri Karawang Padat Akibat Penerapan One Way

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Karawang: Polres Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan arus lalu lintas di jalan arteri mengalami kepadatan akibat penerapan one way di jalan tol.Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengatakan, selama penerapan one way di jalan Tol Jakarta-Cikampek ke arah Jawa, sempat terjadi kepadatan di jalan arteri.Namun kepadatan arus itu terjadi di jalur menuju Jakarta dan sekitarnya, bukan di jalur menuju arah Jawa."Tapi itu dapat teratasi dengan baik," katanya, Jumat, 29 April 2022.Ia menyampaikan, pihaknya menurunkan tim pengurai untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di simpul-simpul kemacetan jalan arteri saat berlangsung one way.Baca juga: H-3 Lebaran, Jumlah Pemudik di Bakauheni Membeludak Sejak Pagi Sementara itu, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Dwimawan Heru mengatakan saat ini, sejumlah rekayasa lalu lintas tengah berlangsung di Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek.Rekayasa lalu lintas yang tengah dilakukan ialah penerapan contra flow dari KM 47 sampai KM 70 Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pukul 10.13 WIB.Kemudian one way arus mudik berlaku dari KM 70 GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sampai KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sejak pukul 10.13 WIB.Selain itu, juga dilakukan penutupan kembali akses menuju jalur fungsional Sadang sampai Kutanegara Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.Saat ini lalu lintas dari arah Bandung Jalan Tol Cipularang sudah dapat masuk kembali ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta sejak pukul 10.40 WIB.