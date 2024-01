Pakar Ungkap Tingginya Tingkat Kepercayaan Kejaksaan Karena Sikat Oknum Nakal

Al Abrar • 24 Januari 2024 00:59



Jakarta: Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Hibnu Nugroho, berpandangan, tingginya kepercayaan publik (public trust) terhadap kejaksaan tidak semata-mata kinerja dalam penanganan perkara hukum. Namun juga ketegasan menindak oknum jajarannya yang menyimpang. "Ini saya kira, trust ke depan (terbangun karena tegas terhadap oknum internal) yang harus dipahami oleh para penegak hukum. Jadi, tidak ada ampun kepada internal SDM (sumber daya manusia) yang melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran," katanya dalam survei Indikator Politik Indonesia tentang "Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Politik" secara daring, Selasa, 23 Januari 2024. Hibnu berpendapat demikian karena publik akan melihat aparat tidak menerapkan prinsip persamaan di hadapan hukum (qual before the law) jika tidak tegas menindak oknum internal yang melakukan pelanggaran. "Masyarakat itu (akan menilai) penanganan yang tidak equal." "Ketika penangan keluar itu optimal, tapi juga penanganan-penanganan SDM internal juga harus betul-betul firm. Sehingga, tidak ada keraguan dalam suatu penangan perkara, betul-betul zero tolerance," sambungnya. Baca: Jaksa Agung Minta Jajaran jadi Teladan Hibnu lantas membandingkan kinerja masing-masing lembaga penegak hukum ketika menangani perkara yang berkaitan dengan internal masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkapnya, cenderung lamban dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik pegawainya atau pimpinannya sehingga menjadikan publik kurang percaya. "Polisi kadang-kadang hanya dicopot. Tapi, kejaksaan, baru ada dugaan (jajarannya melakukan pelanggaran), langsung ambil (sikap tegas)," jelasnya. Dalam survei Indikator, jika dibandingkan antarlembaga penegak hukum, kejaksaan menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan 76,2%. Lalu, Polri 75,3% serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 70,3%. Survei Indikator itu dilaksanakan pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 dengan melibatkan 4.560 responden, yang ditentukan secara stratified random sampling. Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.