Harga Sejumlah Kebutuhan Masyarakat di Purwokerto Turun

(MEL)

Purwokerto: Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengalami penurunan pascaperayaan Natal 2022.Pantauan di Pasar Manis, Purwokerto, sejumlah komoditas yang mengalami penurunan harga di antaranya cabai merah besar, telur ayam ras, dan daging ayam ras.Salah seorang pedagang bumbu dapur, Anjar mengatakan harga cabai merah besar saat ini Rp40.000 per kilogram."Hari ini harganya turun, kemarin sempat bertahan di kisaran Rp45.000 per kg selama satu pekan," katanya, Rabu, 28 Desember 2022.Kendati demikian, dia mengatakan untuk tiga jenis cabai lainnya belum mengalami penurunan harga. Harga cabai merah keriting masih bertahan di kisaran Rp40.000 per kg serta cabai rawit merah maupun cabai rawit hijau bertahan di kisaran Rp49.000 per kg."Kalau bumbu dapur lainnya relatif sama, yakni bawang putih masih sebesar Rp31.000 per kg dan bawang merah Rp40.000 per kg," jelasnya.Salah seorang pedagang daging unggas, Siti mengatakan harga daging ayam ras pada hari ini turun dari Rp36.000 per kg menjadi Rp35.000 per kg.Menurut dia, kenaikan harga daging ayam ras terjadi sejak Minggu, 25 Desember 2022, atau saat perayaan Natal 2022. Sebelum perayaan Natal, kata dia, harga daging ayam ras bertahan di kisaran Rp35.000 per kg."Biasanya, kalau momentum Natal hingga tahun baru, harga daging ayam ras melonjak, tapi lonjakannya tidak setinggi saat lebaran. Cuma memang harga daging ayam ras dalam beberapa waktu terakhir cenderung fluktuatif di kisaran Rp34.000-Rp36.000 per kg," kata Siti.Selain cabai merah besar dan daging ayam ras, penurunan harga juga terjadi pada telur ayam ras.Salah seorang pedagang telur, Triono mengatakan harga telur ayam ras saat ini sebesar Rp28.000 per kg setelah sempat naik dari Rp27.000 per kg menjadi Rp29.000 per kg sejak perayaan natal."Sama seperti daging ayam ras, harga telur ayam ras selama ini memang berfluktuasi. Bahkan bulan kemarin sempat mencapai Rp31.000 per kg," katanya.Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Kabupaten Banyumas Titik Puji Astuti mengatakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat yang sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir masih terkendali."Kami akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran agar tetap terkendali," katanya.