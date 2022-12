PSK di Sidoarjo Dibunuh Saat 'Layani Tamu'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Seorang wanita berinisial EK, 26, di Dusun Buntut, Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan tewas di kamar indekos pada Sabtu malam, 24 Desember 2022. Satreskrim Polresta Sidoarjo pun mengantongi beberapa fakta terkait kejadian tersebut."Untuk korban wanita dan untuk pelaku saat ini tengah dalam penyelidikan," kata Kasi Humas Polresta Sidoarjo, Iptu Tri Novi Handono, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Desember 2022.Tri mengatakan EK baru mulai menyewa indekos pada Oktober 2022. EK tak sendirian, dia tinggal bersama kekasihnya berinisial AS, 42."Korban mulai kos di tempat tersebut semenjak bulan Oktober 2022 ini, sekamar dengan AS," ujarnya.Sebelum meninggal, EK sempat open BO melalui aplikasi MiChat, melayani prostitusi online. Tak lama kemudian, EK ditemukan meninggal dalam keadaan bugil di kamar mandinya."Korban menerima layanan seks open BO itu sekitar pukul 20.37 WIB. Lalu pukul 21.05 WIB saksi saudara AS melakukan chat WA 'kok suwe?', yang kemudian dijawab melalui HP Korban 'nambah durasi'," ujar dia.AS yang sempat mengirimkan pesan lanjutan tapi tidak segera dibalas akhirnya membuka paksa kamar kos itu. Berdasarkan keterangan AS, korban biasa melakukan Open BO dengan tarif Rp250 ribu per jam.Saat kejadian, korban diduga kuat dibunuh tamu yang dilayaninya. Kekasih korban, AS, menemukan korban di dalam kamar mandi dengan kondisi kritis, usai melayani tamu pada Sabtu malam."Tangan dan kakinya diikat tali rafia, dan mulutnya dibekap handuk. Nyawa EK tak terselamatkan saat dibawa ke rumah sakit," ujarnya.Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan ditemukan satu tali rafia sepanjang 110 sentimeter, satu handuk warna biru laut dan empat dus ponsel di kamar kos korban. Keterangan kekasih korban dan pemilik kos juga telah didapatkan."Pascakejadian, barang berharga korban ditemukan hilang, seperti emas dan handphone. Saat ini kami masih melakikan pengejaran terhadap pelaku," kata Tri.