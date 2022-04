Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan adanya peningkatan jumlah pemudik yang menggunakan transportasi udara. Hal ini lantaran mulai menurunnya penyebaran covid-19 dan mulai pulihnya ekonomi masyarakat."Untuk itu, saya meminta petugas bandara untuk teliti menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang namun tetap menjaga keramahan," ujarnya di Terminal 1 B Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 24 April 2022.Budi menuturkan kesadaran masyarakat untuk mudik lebih awal yang menggunakan transportasi udara pun sudah terlihat. Dirinya melihat adanya peningkatan peningkatan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta."Saya senang hari ini. Karena apa? Jumlah pergerakan pesawat yang tadinya rata-rata 600 take off dan landing per hari. Kini sudah dua hari ini di angka 900 per harinya. Berarti anjuran mudik lebih awal itu dilakukan," katanya.Budi mengimbau stakeholder terkait agar mempersiapkan kemungkinan hal yang tidak diinginkan dari berbagai sisi. Mulai dari sektor keamanan hingga sektor pelayanan."Pada sektor udara ini sangat sarat dengan safety. Sebelum pesawat mengudara, dari daratnya harus melakukan persiapan dengan detail. Para operator, sarana itu detail. Diteliti oleh inspektur. Satu-persatu ramp cek harus dilakukan," ujarnya.Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menjelaskan, jumlah penerbangan saat ini sudah mendekati masa pemulihan sebelum covid-19 menghantui Indonesia."Kalau tahun 2019 rata-rata di sini (Bandara Soekarno-Hatta) itu sekitar 1.100 lebih penerbangan per hari. Sekarang ini sudah 900 ribu lebih. Sudah hampir mendekati pemulihan. Jadi kita harapkan nanti saat lebaran bisa 1.200-1.300 penerbangan per hari," jelas Novie.Novie menambahkan dalam melayani pemudik saat ini, pihaknya telah meningkatkan operasi jadwal bandara."Yang sebelumnya operating tadinya 12 jam, kita tingkatkan menjadi 18 jam. Bahkan ada beberapa bandara yang kita tingkatkan menjadi 24 jam. Jadi kami akan melayani masyarakat secara maksimal," katanya.