Penumpang dan Pergerakan Pesawat di Bandara Soetta Menurun

Tangerang: Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) darurat Jawa-Bali membuat jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menurun. Selain itu penurunan juga terjadi pada pergerakan pesawat.Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M Holik Muwardi, mengatakan sebelum penerapan PPKM darurat diberlakukan jumlah penumpang pesawat mencapai 60-70 ribu orang per hari."Berdasar data perkiraan, hanya ada 18 ribu penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta per harinya, setelah PPKM darurat diterapkan," kata Holik di Tangerang, Senin, 5 Juli 2021.Baca: Gara-gara Banyak Hajatan, 59 Warga di Satu Desa di Lamongan Terpapar Covid-19 Holik menambahkan jumlah pergerakan pesawat di bandara tersebut pun berkurang drastis. Sebelum diberlakukan PPKM darurat, sekitar 500-600 pergerakan pesawat terjadi per harinya di Bandara Soekarno-Hatta."Saat diberlakukan aturan itu, hanya ada sekitar 300-350 pergerakan pesawat per harinya," jelasnya.Menurut Holik bagi setiap penumpang pesawat diwajibkan membawa sertifikat vaksin covid-19 dan membawa surat hasil tes negatif PCR.Kewajiban untuk membawa dua dokumen itu tercantum dalam surat edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Masa Pandemi Covid-19.(DEN)