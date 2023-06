Guru Les Musik Bunuh Mahasiswi Surabaya, Mayatnya Dibuang ke Jurang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Polrestabes Surabaya menangkap seorang guru les musik berinisial R, atas kasus pembunuhan . Korbannya adalah seorang mahasiswi Surabaya berinisial AN, 20, yang dikabarkan hilang sejak 3 Mei 2023."Pelakunya adalah R, yang bersangkutan adalah guru les musik korban," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pasma Royce, di Surabaya, Kamis, 8 Juni 2023.Kasat Reskrim AKBP Mirzal Maulana menyebut N merupakan warga Surabaya, dan kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Korban AN dilaporkan hilang usai berpamitan kuliah dari rumahnya di kawasan Gunung Anyar, Surabaya sejak Rabu, 3 Mei 2023.Saat dilaporkan hilang, AN membawa mobil Mitsubishi Xpander warna abu-abu nopol L 1893 FY. Setelah beberapa pekan kemudian, AN ditemukan meninggal di jurang kawasan Gajah Mungkur, jalur Pacet-Cangar, Kabupaten Mojokerto. Mayat AN dimasukkan dalam koper."Pelaku R membunuh korban terungkap dari CCTV di apartemen kawasan Gunung Anyar. Pelaku R menjadi orang terakhir yang bersama korban AN. Pelaku merupakan guru les musik yang juga warga Surabaya," kata Mirzal.Kepada polisi, R mengaku membunuh AN karena sakit hati. Tersangka R membunuh AN dengan cara mencekik leher korban hingga tewas."Berdasarkan keterangan dari tersangka R karena sakit hati, lalu melakukan pembunuhan dengan mencekik korban," ujarnya.Tak hanya itu, motif lainnya karena R ingin menguasai harta korban. Setelah membunuh AN, R kemudian memasukkan jasad AN ke koper dan membuangnya ke jurang di kawasan Pacet, Mojokerto."Setelah itu, tersangka R ini membawa mobil korban dan menggadaikannya," ucap Mirzal.