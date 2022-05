Populer Daerah: Remaja Tewas Tenggelam Hingga Puncak Arus Balik di Bandara Soetta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lampung: Seorang remaja berusia 14 tahun tewas tenggelam di Pantai Sumber Muli, Bakauheni, Lampung Selatan. Jenazah korban ditemukan sejauh 50 meter dari lokasi tenggelam."Peristiwa ini bermula saat korban bernama Irul bersama empat orang temannya berwisata dan berenang di pantai Sumber Muli, Desa Totoharjo Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis, 5 Mei 2022 kemarin. Nahas, saat berenang, Irul tenggelam dan terseret ombak," demikian dilaporkan presenter Aviani Malik dalam tayangan Primetime News di Metro TV, Jumat, 6 Mei 2022.Keempat temannya berusaha mencari Irul, namun tidak kunjung ditemukan. Tim SAR gabungan dibantu nelayan setempat lantas mencari korban. Namun, minimnya penerangan sore itu, membuat proses pencarian tertunda.Baca: BPBD Lebak Minta Wisatawan di Pantai Selatan tak Berenang Korban baru ditemukan pada Jumat, 6 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB. Kepala Pos SAR Pelabuhan Bakauheni Denny Mezu menyebut jenazah korban berhasil ditemukan sejauh 50 meter dari lokasi awal korban terseret ombak.Berita terkait remaja tenggelam menjadi berita paling banyak dibaca di kanal. Berita lain yang juga banyak dibaca terkait warga Sukabumi menginjak Al-Quran.Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyesalkan aksi pasangan suami istri, warga Kampung Koleberes, Kota Sukabumi, yang viral di dunia maya karena video menginjak Al-Quran.Uu mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Jawa Barat, tidak melakukan tindakan dengan unsur penghinaan dan penistaan agama dengan alasan apa pun."Saat ini ada lagi yang menghina kitab suci. Saya berharap masyarakat ataupun siapa pun, tolong hentikan Ihanah (penghinaan) terhadap simbol-simbol keagamaan, apalagi kitab suci yang dihargai seluruh umat beragama karena tidak ada manfaatnya Buat apa?" kata Uu di Bandung, Jumat, 6 Mei 2022.Selain tindakan tersebut tidak bermanfaat, hal itu justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia."Tindakan menghina agama, selain dosa juga dapat hukuman dari aparat; juga dari masyarakat akan dihukum secara sosial dan lainnya," tambahnya.Baca: Viral Video Pria Injak Al-Quran di Sukabumi, Alasannya Mengagetkan Dia juga meminta seluruh masyarakat bersikap proaktif dalam menghadapi masalah seperti itu. Menurutnya, perlu ada tindakan tegas dari tokoh masyarakat setempat apabila ditemukan warga melakukan aksi tak terpuji."Dengan catatan bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat bukan tindakan yang melanggar hukum. Namun bisa dalam bentuk teguran, nasihat, hingga mengantarkan yang bersangkutan ke aparat yang berwajib untuk diproses secara hukum," katanya.Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kasus penistaan agama berupa menginjak Al-Qur'an itu terjadi pada 2020 oleh pasangan suami istri berinisial DER, 25, dan SR, 24. Aksi DER saat menginjak Al-Quran itu dilakukan atas perintah SR dan direkam langsung oleh SR.Baca selengkapnya di sini Berita selanjutnya yang juga paling banyak dibaca terkait arus balik di Bandara Soekarno-Hatta.Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, diprediksi terjadi pada Jumat, 7-9 Mei 2022. Pergerakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia tersebut diperkirakan akan meningkat di atas 140 ribu orang."Untuk arus balik, puncaknya kami prediksi pada Sabtu, 7 Mei sampai Senin, 9 Mei 2022," ujar Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi, Jumat, 6 Mei 2022.Menurut Holik, angka untuk puncak arus balik itu mencapai di atas 140 ribu penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta per harinya saat periode arus balik Lebaran."Angkanya diprediksi di atas 140-150 ribu penumpang nantinya. Kalau lebih dari itu 150 ribu itu, pihaknya akan bersiap mengoperasikan berbagai terminal," katanya.Holik menuturkan, jika pergerakan penumpang melebihi jumlah 150 ribu tersebut, pihaknya akan kembali mengaktifkan sub Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Sub terminal tersebut dioperasikan untuk menghindari penumpukan calon penumpang arus balik di Terminal 1 dan 2.Baca: Puluhan Ribu Penumpang Memadati Bandara Soetta"Apabila Terminal 1 dan 2 penuh, kita akan operasikan sub Terminal 1 B, untuk menghindari terjadinya penumpukan, kita lakukan skenario itu. Saat ini terminal yang dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta adalah sub Terminal 1 A, sub Terminal 2 D dan 2 E, serta Terminal 3," jelasnya.Holik menambahkan, sub Terminal 1 B sudah dalam keadaan siap dioperasikan bahkan sebelum Idulfitri, untuk mengantisipasi bila terjadi lonjakan penumpang.Hari ini Holik mengatakan, jumlah pergerakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia mulai ada peningkatan. Peningkatan itu terjadi pada penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.Baca selengkapnya di sini