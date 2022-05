Puncak Arus Balik di Bandara Soetta Diprediksi Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WHS)

Tangerang: Puncak arus balik di Bandara Soekarno-Hatta , Tangerang diprediksi terjadi pada Jumat, 7-9 Mei 2022. Pergerakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia tersebut diperkirakan akan meningkat di atas 140 ribu orang."Untuk arus balik, puncaknya kami prediksi pada Sabtu, 7 Mei sampai Senin, 9 Mei 2022," ujar Senior Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta M Holik Muardi, Jumat, 6 Mei 2022.Menurut Holik, angka untuk puncak arus balik itu mencapai di atas 140 ribu penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta per harinya saat periode arus balik Lebaran."Angkanya diprediksi di atas 140-150 ribu penumpang nantinya. Kalau lebih dari itu 150 ribu itu, pihaknya akan bersiap mengoperasikan berbagai terminal," katanya.Holik menuturkan, jika pergerakan penumpang melebihi jumlah 150 ribu tersebut, pihaknya akan kembali mengaktifkan sub Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta. Sub terminal tersebut dioperasikan untuk menghindari penumpukan calon penumpang arus balik di Terminal 1 dan 2."Apabila Terminal 1 dan 2 penuh, kita akan operasikan sub Terminal 1 B, untuk menghindari terjadinya penumpukan, kita lakukan skenario itu. Saat ini terminal yang dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta adalah sub Terminal 1 A, sub Terminal 2 D dan 2 E, serta Terminal 3," jelasnya.Holik menambahkan, sub Terminal 1 B sudah dalam keadaan siap dioperasikan bahkan sebelum Idulfitri, untuk mengantisipasi bila terjadi lonjakan penumpang.Hari ini Holik mengatakan, jumlah pergerakan penumpang di bandara terbesar di Indonesia mulai ada peningkatan. Peningkatan itu terjadi pada penumpang yang datang maupun berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang."Untuk di Bandara Soekarno-Hatta, saat ini memang sudah terlihat ada kenaikan untuk penumpang yang datang. Untuk hari ini saja, prediksi penumpang yang akan berangkat dan datang sekitar 131.000 orang," ujarnya, Jumat, 6 Mei 2022.Holik menuturkan, komposisi dari ratusan ribu orang itu mayoritas 90 persen merupakan penumpang domestik, dan 10 persen internasional."Untuk 90 persen itu, 60 persennya datang dan 40 persennya yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Jadi H+4 sudah ada tren kenaikan penumpang, baik yang datang, maupun yang berangkat," katanya.Menurut Holik, jika dibandingkan dengan angka pada Kamis, 5 Mei 2022, terjadi kenaikan yang signifikan. Dari angka tersebut merupakan penumpang kedatangan serta keberangkatan, juga domestik dan internasional."Di hari kemarin, realisasi penumpang ada 119 ribu. Artinya memang ada kenaikan di hari ini," ucap dia.