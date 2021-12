Bangun Semangat UMKM, Komunitas Binaan Airlangga Hartarto Keliling Jawa Barat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ALB)

Bandung: Komunitas UMKM usAHA binaan Airlangga Hartarto menggelar kegiatan usAHA On The Road. Rangkaian kegiatan tersebut akan dilaksanakan di empat wilayah di Jawa Barat, yaitu Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.Tim Koordinator UMKM usAHA Provinsi Jawa Barat, Ilham Ahmad Firdaus, menjelaskan ada program-program yang akan diselenggarakan selama lima hari ke depan. Salah satunya program usAHA Borong usAHA yang baru saja dilangsungkan di kawasan Cipanengah, Kota Sukabumi, Jawa Barat.“Selama lima hari ke depan rencananya tim kami mau keliling Jawa Barat. Hari ini di Kota Sukabumi kita ada menjalankan tiga program, yaitu Borong usAHA, Bantu usAHA, dan usAHA Kita,” kata Ilham saat ditemui di lokasi kegiatan usAHA Borong usaha, di Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi pada Selasa, 14 Desember 2021.Baca: KDRT Suami di Bandung Bermotif Cemburu Istri Main Tiktok Lebih lanjut, Ilham menjelaskan, ada puluhan UMKM dari empat kabupaten/kota yang akan mendapat bantuan program. Ada yang akan diborong dagangannya, ada yang mendapatkan bantuan modal atau alat usaha, ada juga yang dibantu promosinya melalui digital marketing dan pemberian merchandise yang bisa diberikan pada pembeli, untuk mendongkrak penjualan.Menurut Ilham, inti dari rangkaian program usAHA On The Road bertujuan untuk memberikan stimulus serta motivasi kepada para pelaku usaha agar usahanya kembali bangkit, terlebih di masa pandemi.“Dari rangkaian usAHA On The Road ini, kita mau kasih stimulus dan motivasi supaya para UMKM ini bisa semangat lagi berjualan, apalagi selama pandemi ini,” jelas Ilham.Ilham mengaku tidak masalah jika kegiatannya dianggap bermuatan politik. “Anggapan politis pasti ada. Kita terima saja dan hanya melihat sisi positif dari manfaat kelompok UMKM usAHA ini,” tegas Ilham.Anggapan tersebut menurutnya sangat wajar karena pembina UMKM usAHA Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar, yang saat ini tengah digadang-gadang untuk menjadi calon presiden." Kami melihat beliau adalah figur yang peduli UMKM, baik itu dari kebijakannya sebagai menteri maupun sebagai pribadi. Karena itu kami daulat sebagai pembina," ujarnya.Kota Sukabumi merupakan titik pertama kegiatan usAHA ON The Road dilaksanakan. Koordinator UMKM usAHA Kota Sukabumi. Ilham menjelaskan, di Kota Sukabumi sudah ada 165 UMKM yang bergabung dalam komunitas. Sementara untuk wilayah Jawa Barat, ada 4.306 UMKM yang tergabung.