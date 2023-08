Desain Baru Praktik SIM C Mulai Diuji Coba di Bengkulu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Bengkulu: Satlantas Polresta Bengkulu mulai memberlakukan kebijakan ujian praktik Surat Izin Mengemudi ( SIM ) bagi pemohon pengendara sepeda motor dengan menggunakan desain baru berbentuk huruf S.Desain ini dianggap lebih aman karena mengutamakan keselamatan pengendara dan dianggap pemohon SIM lebih mudah jika dibandingkan lintasan lama yang berbentuk angka 8 dan zig-zag."Sejak senin kemarin mulai menerapkan lintasan baru ujian praktik SIM C bagi pemohon pengendara sepeda motor yang ada di 10 Polres jajaran di Provinsi Bengkulu. Salah satunya seperti yang ada di Satlantas Polresta Bengkulu," kata Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Joko Suprayitno, di Bengkulu, Senin, 7 Agustus 2023.Pada penerapan awal ujian praktik lintasan baru SIM C ini dilakukan oleh anggota Satlantas Polresta Bengkulu yang kemudian diikuti oleh pemohon SIM C. Dimana lintasan uji praktik ialah lintasan lurus dengan patok yang berada di lintasan dikurangi dari jumlah lintasan sebelumnya.Setelah tahapan lurus, selanjutnya terdapat pengereman dengan lampu traffic light untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa lampu merah untuk berhenti. Lalu di tahap yang kedua adalah putar balik dari sebelumnya 400 cm menjadi 500 cm. Kemudian di tahapan etape ketiga, yang semula angka 8 diubah menjadi huruf S.Tahapan selanjutnya setelah bentuk S akan kembali ke lintasan lurus, dan kemudian pengereman lagi."Meski baru diterapkan, lintasan baru ujian praktik SIM C ini tidak kalah efektif dengan lintasan yang sebelumnya sehingga menghasilkan pengemudi sepeda motor yang handal saat berada di jalan raya," jelas Joko.Dia mengatakan perubahan lintasan praktik ujian SIM C yang sebelumnya berbentuk angka 8 dan zigzag ini menjadi huruf S dilakukan atas tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang merasa kesulitan dalam setiap kali mengikuti ujian praktek permohonan pembuatan SIM C."Meskipun dalam ujian praktik permohonan pembuatan SIM C ini lebih dipermudah dari yang sebelumnya. Akan tetapi untuk ujian praktek permohonan pembuatan SIM C kali ini tetap mengutamakan keselamatan pengendara dalam mengemudi kendaraan sepeda motor," ungkapnya. (Feri Jaya Saputra)