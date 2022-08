Polisi Bekuk Koordinator Judi Online Togel Up di Bekasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Polsek Bekasi Kota menangkap seorang pria berinisial JJS, 42, karena diduga sebagai koordinator judi online melalui aplikasi Togel Up di wilayah Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi.Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota , Kompol Erna Ruswing Andari, mengatakan, pihaknya juga menyita bukti uang tunai Rp1.088.000 dan ponsel milik tersangka. Penangkapan bermula ketika pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan praktik judi online yang dilakukan JJS.JJS disebut mengkordinasikan permainan judi online jenis togel melalui aplikasi Togel Up. Atas informasi tersebut, tim opsnal Unit 1 Jatanras Polres Metro Bekasi Kota melakukan penyelidikan dan menangkap JJS.JJS terbukti mengkoordinasi permainan judi online jenis togel melalui aplikasi online akun milik dia sendiri pada Selasa 23 Agustus 2022."Saat dilakukan pengecekan terhadap kedua handphone milik tersangka didapati beberapa orang yang memasang angka dalam permainan judi online jenis togel tersebut melalui aplikasi WhatsApp," kata Erna di Bekasi, Rabu 24 Agustus 2022.Pihak kepolisian kemudian menyita 2 buah ponsel di Mako Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan.Kepada polisi, JJS mengaku mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut dengan rincian 33 persen dari jumlah uang yang di pertaruhkan bilamana pemain memasang 4 angka."Untuk pemenang empat angka bila memasang Rp1.000 akan mendapat hadiah Rp6 juta," katanya.Dalam melakukan praktik judi online tersebut, kata Erna, pemain akan memasang angka untuk permainan judi togel dengan mengirim via Whatsapp kepada JJS untuk nomor yang akan dipasangkan dan jumlah uang yang akan dipertaruhkan.Kemudian, pemain akan mentransfer uang taruhannya ke rekening tersangka. Lalu, uang taruhan tersebut yang di transfer dimasukan ke deposit aplikasi Togel Up dan angka para pemain akan ditulis di kolom yang sudah di sediakan dalam aplikasi Togel Up.Atas perbuatannya, JJS terancam pasal 45 ayat 1 Jo pasal 27 ayat 2 Undang - Undang No. 19 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Sub Pasal 303 KUHP.