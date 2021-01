Harga Kedelai di Surabaya Naik Rp3.000 per Kilogram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Masyarakat Surabaya, Jawa Timur, mengeluhkan tingginya harga kedelai di pasaran. Saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya Rp7.000 per kg."Harga kedelai tiap hari naik. Awalnya cuma Rp7.000 per kg, terus naik per hari ini Rp10.000 per kg," kata Syifa, 43, salah satu pedagang di Pasar Karah, Surabaya, Selasa, 5 Januari 2021.Tingginya harga kedelai, lanjut dia, berdampak pada kenaikan harga tahu dan tempe di pasaran. Harga jual tempe dari sebelumnya Rp3.000 per papan, naik menjadi Rp5.000 per papan.Sementara harga tahu per satuan semula Rp1.000, naik menjadi Rp2.500 hingga Rp4.000 per satuan."Kalau tempe naiknya langsung sekitar Rp2.000, sementara tahu naiknya setiap hari sebesar Rp1.000 per satuan," ungkapnya.Baca juga: Perajin Tahu di Jepara Kurangi Produksi Maisuroh, 36, salah satu pedagang tahu baru-baru ini gulung tikar, setelah harga tahu dan tempe mengalami kenaikan. Ia mengaku untuk saat ini terpaksa beralih berjualan pisang, karena tak mampu bersaing harga dengan pedagang tahu dan tempe di sekitarnya."Saya awalnya juga jualan tahu dan tempe eceran. Kalau tahu saya jual Rp1.500 per satuan, tempe Rp3.500 per papan. Tapi sekarang tutup dulu, karena ada penjual yang tahu tempe yang lebih murah," ujar dia.Menurut Maisuroh, harga tahu dan tempe mengalami kenaikan sejak harga keledai mahal di pasaran. Harga kedelai sendiri mengalami kenaikan sekitar sepekan terakhir."Sebelumnya harganya masih normal, tapi seminggu terakhir ini terus naik. Saya juga enggak tahu kok harganya terus naik," kata ibu satu anak itu.(MEL)