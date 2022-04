Tol Arah Jawa Tengah Berlakukan Sistem 1 Arah Mulai 28 April

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Bekasi: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengingatkan akan ada pemberlakuan one way di jalan tol arah Jakarta pada tanggal 28 hingga 30 April 2022. Dia menjelaskan jalan tol akan diberlakukan satu arah untuk ke arah Jawa Tengah selama arus mudik Lebaran. "Ingat nih tanggal 28-29-30 satu arah (one way) jalan tol, semua arah Jakarta di satu arahkan ke Cirebon arah ke Jawa Tengah," kata Ridwan di Bekasi, Rabu, 20 April 2022.Dengan demikian, warga yang hendak ke arah Jakarta pada tanggal tersebut harus melewati jalan arteri."Orang dari Cirebon mau ke Bekasi enggak boleh lewat jalan tol karena harus lewat jalan biasa," ujar dia.Baca: 250 Ribu Pemudik Diprediksi Masuk ke Jepara Pria yang karib disapa Kang Emil ini menerangkan pemberlakuan one way tersebut dilaksanakan bertepatan dengan cuti bersama. Dia juga menyampaikan waktu pemberhentian di rest area juga akan dibatasi agar tidak terjadi penumpukan."Kedua, akan dibatasi, tempat pemberhentian di rest area, yang sudah niat mudik ditinggal itu diharapkan di mobilnya disediakan berbekalan berbagai rupa. Karena kalau berhenti di sana 30 menit harus sudah selesai," ujarnya.