Macet Panjang di Tol Cipularang Belum Teratasi

Bandung: Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan Tol Cipularang, dari arah Bandung menuju Jakarta. Kemacetan ini merupakan dampak diberlakukannya sistem satu arah (one way) di ruas jalan Tol Cikampek.Berdasarkan data yang didapat, kemacetan mulai terjadi sejak pukul 10.00 WIB, ribuan kendaraan baik kendaraan pribadi pemudik, angkutan umum, hingga truk logistik terjebak kemacetan hingga berjam-jam."Saya terjebak kemacetan sejak pukul 06.00 WIB dan kendaraan sejak pagi tidak bergerak. Dari Cianjur mau ke Banyuwangi lewat Tol Cipularang lalu mau ke Tol Cipali. Tapi ini macet dan dari tadi enggak gerak-gerak (kendaraannya)," kata Usman, 47, yang berencana mudik ke Madiun saat ditemui saat istirahat keluar dari mobil dan duduk di bahu jalan, Jumat, 29 April 2022.Hal sama juga dikatakan, Sarjono, 38, pemudik dari Bandung tujuan Solo, yang mengeluhkan tidak ada rambu-rambu pengalihan atau sosialisasi."Saya jam 05.30 WIB sudah di sini, sudah macet begini kondisinya," ujarnya.Baca juga: Jalan Arteri Karawang Padat Akibat Penerapan One Way Dampak dari kemacetan ini nyaris semua kendaraan parkir massal, mereka memilih mematikan mesin kendaraan dan beristirahat di luar kendaraannya.Seperti diketahui, saat one way berlangsung, arus kendaraan di ruas Tol Cikampek dapat melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon. Namun kendaraan di ruas jalan tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta harus dialihkan menuju jalan arteri Karawang.Pengalihan arus ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan parah di sejumlah titik. Di Tol Cipularang ini sempat terjadi kemacetan sepanjang 7 kilometer, di ruas pengalihan arus di Kawasan Bukit Indah kendaraan nyaris tak bergerak dan di arteri Karawang mengular panjang hingga wilayah Subang.Terpantau sejak pukul 10.15 WIB, polisi mengubah skema one way di Tol Cikampek, yang awalnya dari KM 47-414 kini menjadi dari KM 70-414. Sehingga kendaraan dari Bandung dapat melintas Tol Cikampek tanpa terganggu one way.