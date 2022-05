Tinjau Rest Area, Ganjar Pastikan Stok BBM Pemudik Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo didampingi jajaran Polres Semarang meninjau tenpat peristirahatan (rest area) Tol Semarang-Solo KM 429 dan KM 456 A Pabelan, Salatiga. Ganjar menyapa para pemudik hingga mengecek stok BBM.Ganjar mengatakan, para pemudik sempat terjebak kepadatan lalu lintas dari Jakarta sampai Bogor. Namun demikian, Ganjar menyebut pemudik merasakan lancar di tol ketika masuk Jawa Barat hingga Jawa Tengah."Alhamdulillah begitu masuk ke wilayah area Jawa Barat, Pantura, sampai jawa tengah mereka menyampaikan lancar semuanya," kata Ganjar, Minggu, 1 Mei 2022.Ganjar mengatakan, kelancaran lalu lintas karena penerapan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) ke arah Jateng. Ganjar menyebut semua pemudik merasakan kelancaran."Iya karena one way mereka sangat terbantu karena tadi ada yang dari Jakarta rata-rata ketika mereka tadi pagi berangkat dengan one way lancar," katanya."Hampir tadi saya tanya tidak ada yang mendapatkan informasi bahwa mereka macet enggak ada. Mereka mengatakan lancar semuanya," imbuh Ganjar.Di lokasi setempat, Ganjar juga mengecek stok BBM. Ganjar mengatakan, stok BBM masih aman untuk para pemudik."Sekaligus saya ngecek pasokan-pasokan BBM. Karena kemarin masih ada laporan, di Pati kalau tidak salah, terjadi keterlambatan pasokan tapi ketika kita bicara sama Pertamina langsung di drop," katanya.Sementara di rest area KM 456 A Salatiga, Ganjar menyapa pemudik dan para pengelola outlet perbelanjaan. Ganjar menyebut hasil penjualan sejumlah outlet tersebut meningkat."Rasa-rasanya ekonominya betul-betul bergerak. Jadi kalau kemarin kita membayangkan situasi pemudik akan belanja, dan kemudian akan meningkatkan ekonomi di tingkat lokal, ternyata terbukti hari ini," tuturnya.