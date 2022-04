One Way dari KM 47 Karawang Mulai Berlaku Pukul 17.00 WIB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Jasa Marga mengingatkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah akan mulai berlaku pada Kamis sore, 28 April 2022. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru, mengatakan one way akan mulai diberlakukan pukul 17.00 WIB."Kami juga mengingatkan kepada pengguna jalan bahwa direncanakan sore ini pukul 17.00 WIB akan mulai dilakukan rekayasa lalu lintas one way yang dimulai," kata Heru saat dikonfirmasi.Baca: Pengoperasian Tol Gedebage KM 149 Situasional Dia menerangkan one way akan digelar sepanjang 367 KM mulai dari KM 47 Karawang, Jawa Barat atau dari KM 47 (Karawang) Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang.Heru mengimbau agar pemudik yang baru berangkat melalui jalan tol agar mengantisipasi kondisi lalu lintas melalui One Call Center Jasa Marga di nomor 14080 atau melalui Aplikasi Travoy."Pastikan kesiapan perjalanan dengan mengisi bbm secara penuh, kecukupan saldo uang elektronik hingga membawa perbekalan," tuturnya.Jasa Marga memberlakukan buka tutup Jalan Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) pada hari ini. Hal tersebut diungkapkan Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Transjawa Tollroad Regional Division, Tody Satria.Tody menyatakan pagi tadi sempat dilakukan penutupan jalan tol layang MBZ sekitar pukul 08.16 WIB. "Iya betul ada buka tutup tol layang MBZ," katanya kepada Medcom.id.Dia menyatakan jalan tol layang MBZ tersebut diberlakukan buka tutup secara situasional. Penutupan akses masuk Jalan Tol MBZ ini dilakukan menyusul adanya peningkatan volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta.Sejumlah petugas kepolisian dan Jasa Marga juga sempat berada di sekitar Jalan Tol Layang MBZ untuk mengatur lalu lintas.Saat ini akses masuk ke jalan tol layang tersebut telah dibuka sekitar pukul 12.17 WIB.