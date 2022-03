Ramadan, Ketersediaan Pangan Kota Bandung Aman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Pemerintah Kota Bandung memastikan persediaan pangan di wilayahnya aman selama Ramadan. Warga pun diimbau tak melakukan aksi borong untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama bulan puasa.Menurut Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung, Gingin Ginanjar, secara umum persediaan pangan aman untuk memenuhi kebutuhan warga selama Ramadan. Namun terdapat satu komoditi yang terbatas yakni minyak goreng curah."Secara umum stok barang tersedia. Hanya ada satu yang stoknya sangat terbatas. Yaitu minyak goreng curah," kata Gingin di Pasar Sederhana, Kota Bandung, Rabu 30 Maret 2022.Gingin mengatakan, stok minyak goreng curah di pedagang sangat terbatas. Harganya pun mencapai Rp25 ribu per satu kilogramnya. Harga itu hampir menyamai minyak goreng kemasan.Baca juga: Pemkot Bandung Perbolehkan Pasar Kaget Selama Ramadan "Harga minyak goreng curah ini hampir sama dengan harga kemasan. Kita ingin memberikan dorongan ke pusat, ternyata distribusi minyak curah ini sangat terbatas, malah mendekati kosong," sahutnya.Sementara itu, stok pangan lainnya, diakui Gingin relatif stabil. Seperti harga beras yang dibanderol Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram, serta telur Rp24 ribu hingga Rp25ribu per kilogram, dan gula merah Rp15 ribu per kilogram."Beras, telur, gula merah, gula putih, bawang, cabai relatif stok aman dan harga terkendali. Hanya saja untuk daging sapi ada kenaikan semula Rp110 ribu, saat ini naik menjadi Rp140 ribu per kilogramnya" beber Gingin.Gingin menambahkan kenaikan harga daging sapi didorong oleh meningkatnya harga daging kerbau yang mencapai Rp100 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp80 ribu per kilogram."Tetapi untuk stok daging sapi impor masih memadai. Nah untuk daging sapi lokal, perlu diupayakan lebih," ungkapnya.