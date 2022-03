Jelang Ramadan, Harga Kebutuhan Pokok di Kota Bandung Merangkak Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bandung: Sejumlah harga komoditas di Kota Bandung mulai mengalami kenaikan hingga 100 persen di beberapa pasar tradisional pada Jumat, 11 Maret 2022. Harga cabai domba menjadi yang tertinggi naik hingga dua kali lipat.Berdasarkan pantauan di Pasar Gedebage Bandung, komoditas yang mulai mengalami kenaikan yakni bawang merah, cabai, sayuran dan daging ayam."Cabai domba sudah naik, dari sekitar Rp40 ribu per kilo sekarang sudah jadi Rp80 ribu per kilo, kalau cabai keriting merah dari sekitar Rp30 ribu per kilo sekarang sudah jadi sekitar Rp50 ribu per kilo," ujar Maryati, salah satu pedagang di Pasar Gedebage Bandung, Jumat, 11 Maret 2022.Selain itu, harga bawang merah mengalami kenaikan dari Rp32 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram. Bahkan beberapa sayuran mengalami kenikan harga seperti timun, buncis dan kacang panjang."Sayuran juga sedang naik. Kacang panjang, dari Rp6-7 ribu sekarang sudah jadi Rp12 ribu. Kalau timun dari Rp5-6 ribu sekarang sudah Rp8 ribu. Buncis juga naik, dari Rp10 ribu sekarang sudah Rp14 ribu," sambungnya.Kenaikan pun terjadi di Pasar Kosambi Bandung. Salah satunya kacang merah mengalami kenaikan hingga 100 persen."Itu (kacang merah) yang paling naik sekarang, harga normal Rp14 ribu per kilo sekarang sudah Rp28 ribu per kilo," kata Udin, pedagang di Pasar Kosambi.Udin berharap pemerintah segera menstabilkan harga, terutama menjelang Ramadan pada April mendatang. Terlebih konsumen pun diakuinya kerap komplain dengan kenaikan harga tersebut."Kalau bisa para pedang itu diberi suntikan modal, pinjaman. Supaya bisa jalan kita," harapnya.