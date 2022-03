Harga Tempe di Tangsel Stabil, Cabai Masih Mahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangsel: Harga komoditas pangan di Kota Tangerang Selatan, masih terus terjadi kenaikan. Terutama pada harga sayur mayur seperti cabai , bawang merah, dan daun bawang."Hari ini masih mahal, semua naik. Cabai keriting sekarang Rp60 ribu dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram (kg)," kata pedagang di pasar Serpong, Atib, 50, Jumat, 11 Maret 2022.Selain cabai keriting, harga cabai rawit merah juga naik. Dari sebelumnya Rp80 ribu menjadi Rp60 ribu."Harga bawang merah juga naik, dari Rp30 ribu menjadi Rp40 sampai Rp45 ribu per kg. Tomat turun dari Rp20 ribu sekarang Rp18 ribu per kg. Daun bawang dari Rp12 ribu menjadi Rp15 ribu per kilo," jelasnya.Baca: Ibu-Ibu Tenang! Menteri Pertanian Jamin Pasokan Cabai Cukup Pedagang lainnya, Sri, mengaku harga tempe stabil, yakni Rp6 ribu per papan. Harga itu, naik Rp1.000 dibanding sebelum adanya kenaikan harga kedelai di harga Rp5 ribu per papan tempe."Sekarang stabil Rp6 ribu satu papan. Sebelum mogok saya jual Rp8 ribu. Sebelum kedelai langka Rp5 ribu," jelas Sri.