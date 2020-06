Solo Siap Terapkan New Normal Usai KLB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Solo: Pemkot Solo siap menerapkan new normal usai penerapan kejadian luar biasa (KLB) covid-19 di Kota Solo, pada 7 Juni 2020. Pemkot Solo kini gencar menyosialisasikan rencana penerapan new normal."Kita siap. Termasuk jika terjadi lonjakan kasus positif korona apakah akan diteruskan new normal atau dihentikan. Tapi kita jangan berandai-andai, kita jalankan ini dulu," ujar Wali kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 Juni 2020.Rudy yakin masyarakat sudah memiliki tingkat kesadaran tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan saat penerapan new normal dimulai. Dia menginginkan agar sanksi diterapkan untuk pelanggar protokol kesehatan saat new normal."Tempat-tempat ibadah sudah mulai diberitahu, mal juga sudah disosialisasikan untuk konsep new normal. Tinggal kita nanti menyiapkan cara untuk memonitor penerapan protokol kesehatan oleh warga lewat kerjasama TNI dan Polri," beber Rudy.Selain menyiapkan sarana dan prasarana penerapan new normal, Pemkot Solo juga tengah menyiapkan Peraturan Wali kota (Perwali) yang mengatur sanksi untuk pelanggaran saat new normal. Termasuk kesiapan new normal bidang pendidikan."Itu menjadi salah satu bahan perhatian kami. Karena tahun ajaran baru sendiri dimulai tanggal 13 Juli 2020, maka jika saat itu kondisi di Solo belum memungkinkan, kita akan mengikuti rekomendasii dari IDI," terang Rudy.(LDS)