Kebakaran Trans Studio Makassar hingga Antre di GT Kalikangkung Tunggu One Way Arus Balik

Jakarta: Sejumlah peristiwa terjadi sepanjang Senin, 24 April 2023, dan beberapa di antaranya menjadi pemberitaan di kanal Nasional Daerah Medcom.id. Peristiwa-peristiwa itu antara lain insiden kebakaran yang terjadi di Trans Studio Makassar, Sulawesi Selatan. Dilaporkan beberapa orang terjebak dalam kebakaran tersebut.Ada pula cerita pemilir yang memilih siaga di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah, agar bisa mauk tol lebih awal tak terjebak pemberlakuan sistem satu arah atau one way. Berikut ulasannya.Semarang: Sejumlah pemudik yang masuk dari Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah, menuju ke barat atau Jakarta rela menunggu pembukaan jalur satu arah atau one way, Senin siang, 24 April 2023.Usai tapping di gardu Kalikangkung, para pemudik langsung mengambil sisi kanan untuk bisa melintas di jalur A tol Semarang-Solo. Petugas sempat mengimbau para pengendara untuk tetap melanjutkan perjalanan karena pelaksanaan satu arah masih cukup lama.Petugas masih melakukan pembersihan jalur A satu jalur dari arah barat sebelum pembukaan one way. Salah seorang pemudik asal Tangerang, Banten, Andrew, 21, mengatakan sengaja memilih one way karena lebih cepat.Selengkapnya,Kebakaran di Trans Studio Mall Makassar telah padam. Puluhan orang terjebak dilarikan ke rumah sakit."Kita lagi melakukan pertolongan kepada mana tahu ada orang masih di dalam. Kita masih stand by tim gabungan di Sini dari polisi dan TNI dan Pemerintah Kota sementara api sudah padam," kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan Hutagaol di Makassar, Senin, 24 April 2023.Dalam video yang beredar, sejumlah warga terjebak akibat kebakaran itu. Dalam video tersebut seorang perempuan merekam beberapa orang yang mengenakan seragam kerja terbaring dan dibantu oleh warga lainnya.Selengkapnya,Momen libur panjang Lebaran Idulfitri 1444 Hijriah, objek wisata Pantai Pangandaran dipadati ratusan ribu pengunjung. Jumlah kunjungan mengalami kenaikan setelah pemerintah mengimbau pemudik yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk pulang ke Jakarta pada 27-30 April 2023."Kami mendengar kabar dari Presiden RI Joko Widodo mengimbau agar pemudik yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk pulang ke Jakarta 27-30 April 2023 hal tersebut dilakukan agar menghindari penumpukan pemudik di puncak arus balik. Kedatangan wisatawan pada Lebaran tahun ini akan meningkat, terutamanya anak-anak masih libur sekolah," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntari, Senin, 24 April 2023.Ia mengatakan, wisatawan lebih banyak menggunakan mobil pribadi dan didominasi keluarga. Pengelola berkoordinasi dengan Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) supaya mereka lebih siaga karena banyaknya anak sekolah liburan ke pantai.Selengkapnya,