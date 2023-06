Cita-cita Putri Ariani, Jadi Stevie Wonder Versi Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bantul: Putri Ariani, seorang siswa SMKN 2 Kasihan, Kabupaten Bantul atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta, meraih Golden Buzzer dalam ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Perempuan 17 tahun itu memiliki cita-cita besar sebagi pemusik."Saya pernah tanya cita-citamu apa. Dia menjawab sederhana, 'Stevie Wonder tak hanya di Amerika. Indonesia (akan) ada Stevie Wonder. Bahwa saya akan jadi Stevie Wonder yang ada di Indonesia," kata guru musik di SMM Yogyakarta, Sapta Keswara, ditemui pada Kamis, 8 Juni 2023.Stevie Wonder atau Stevland Morris merupakan salah satu aktris di Amerika Serikat (AS). Stevie Wonder juga seorang penulis lagu, aktivis sosial, dan penyanyi. Sapta tanpa ragu meyakini dan mendukung Putri mewujudkan cita-citanya.Sapta melihat potensi anak didiknya menjadi Stevie Wonder versi Indonesia sangat terbuka. Perempuan bernama lengkap Ariani Nisma Putri sudah memulainya dalam ajang AGT 2023. Sebelum ini, Putri sudah memenangi Indonesia's Got Talent (IGT) 2014.Sapta menuturkan Putri memiliki kemampuan bermusik yang luar biasa. Tak hanya dalam memainkan piano, namun juga bernyanyi."Lima bulan sebelum ke Amerika dia bilang, 'saya pengen diajari'. Dia mempelajari 10 lagu yang diminta pihak sana (panitia AGT). Dia latihan, menghafal lagu dan memainkan alat musik," kata dia.Dalam latihan bermusik , Sapta memberikan semua pengetahuan teori kepada Putri. Putri menggunakan grand piano di SMM Yogyakarta. Hampir setiap hari Putri berlatih. Sapta berpesan tiga hal kepada Putri dalam bermusik."Setiap bermain musik apapun itu harus tahu kuncinya; dilihat, didengar, dirasakan," ucapnya.Sapta menjabarkan dilihat artinya disaksikan audien dari berbagai kalangan, termasuk dewan juri. Oleh karena itu, penampilan harus bagus."Kalau belum bisa mendirikan bulukudukmu sendiri itu, belum bisa dikatakan bermusik. Itulah roh musik," kata lelaki yang jadi anak ketujuh almarhum komposer Kusbini ini.Secara garis besar, Sapta memberikan kunci-kunci dalam bermusik, khususnya di depan audien."Kamu mempunyai kebebasan dalam melakukan materi. Saat improvisasi silakan kamu main. Main tak harus sulit. Dirasakan enak sehingga rohnya keluar," ucapnya.Nama Putri Ariani mendadak menjadi perbincangan usai dirinya meraih Golden Buzzer di Americas's Got Talent, Selasa, 6 Juni 2023 waktu setempat. Penghargaan Golden Buzzer tersebut langsung mengantarkan Putri melaju ke semifinal AGT musim ke-18. Hebatnya lagi Golden Buzzer diberikan oleh Simon Cowell, salah satu juri yang dikenal paling 'pelit' dan jarang memberikan pujian.