Pengurus: Wanita Tanpa Hijab Tak Dilarang Beribadah di Masjid At Thohir

Depok: Pengurus B a At Thohir Cimanggis, Depok, menegaskan pihaknya tak pernah melarang wanita tanpa hijab beribadah. Direktur Masjid At Thohir H Rachmatullah menyampaikan hal itu menanggapi unggahan video di media sosial yang mengesankan adanya larangan wanita tanpa hijab beribadah di masjid itu."Atas nama Masjid At Thohir kami menyayangkan beredarnya isu yang mengesankan Masjid At Thohir telah melarang wanita tanpa hijab beribadah. Kami tak pernah melarang mereka yang tak berhijab beribadah di sini. Masjid At Thohir sangat menjunjung toleransi antar umat manusia maupun sesama Muslim," ujar Direktur Masjid At Thohir, H Rachmatullah, Rabu, 24 Agustus 2022.Pengurus Masjid At Thohir telah melakukan investigasi atas informasi yang beredar di sosial media yang menyebut adanya semacam perundungan kepada pengunjung wanita tanpa hijab yang ingin beribadah di sana. Informasi itu coba diklarifikasi lewat CCTV yang dipasang di setiap sudut masjid.Dari rekaman CCTV terungkap bahwa tak ada larangan atau perundungan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Sebaliknya, kejadian yang berlangsung adalah salah satu jemaah memberi isyarat sekilas kepada seorang wanita agar mengenakan hijab.Tak jelas apakah isyarat itu melarang atau hanya mengimbau agar wanita tersebut memakai hijab jika memasuki masjid.“Jemaah yang memberi isyarat sekilas kepada wanita itu bukanlah pengurus masjid. Jika ada yang menyebut pengurus masjid melarang wanita berhijab untuk beribadah di masjid ini, itu adalah fitnah,” ujar Rachmatullah.Masjid At Thohir kini menjadi destinasi wisata di Cimanggis, Depok. Masjid tersebut terbuka untuk wisatawan lokal dan mancanegara yang non-muslim. Mereka dapat melihat seputaran masjid tanpa adanya diskriminasi."Masjid At Thohir sangat menjunjung Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan ada pula wisatawan non-muslim yang datang berwisata mengambil foto dan melihat perpustakaan masjid," ujarnya.Sebelumnya, akun atas nama @etibudiy01 membuat heboh jagat sosial media usai mengunggah video protes atas perundungan kepada dirinya di masjid At Thohir. Wanita tersebut menuding dia diusir saat hendak salat akibat tidak mengenakan hijab ketika memasuki masjid.Namun, rekaman CCTV masjid justru menunjukkan fakta sebaliknya. Wanita tersebut tidak diusir oleh pengurus masjid melainkan hanya mendapat isyarat sekilas dari salah satu pengunjung soal hijab. Lelaki yang memberi isyarat itu lalu menghilang masuk ke dalam masjid.Momen tersebut hanya berlangsung hitungan detik. Lalu, sang wanita itu memilih keluar sendiri dari masjid dan kemudian diketahui membuat konten video yang berisi pesan seakan dia dilarang beribadah karena tak berhijab. Rekaman CCTV tak menunjukkan ada pengurus Masjid At Thohir mengusir jemaah akibat tidak memakai hijab.