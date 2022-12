Harga Minyak Goreng Curah di Lampung Naik Jelang Nataru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(NUR)

Lampung: Harga minyak goreng curah mengalami kenaikan di pasar tradisional Bandar Lampung menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.Harga minyak goreng curah di Pasar Cimeng dijual dengan harga Rp15 ribu per kilogram setelah sebelumnya sempat normal di harga Rp14 ribu per kilogram. Ningsih, salah seorang pedagang minyak goreng di Pasar Cimeng mengatakan harga minyak goreng curah sudah ia jual dengan harga Rp15 ribu per kilogram."Kemarin waktu minyak goreng turun saya jual di harga Rp14 ribu per kilogram. Namun sekarang naik sudah sepekan ini saya jual di harga Rp15 ribu per kilogram," ujarnya, Senin, 12 Desember 2022.Hal senada juga dikatakan oleh Sri pedagang sembako di Pasar Cimeng. Ia mengatakan harga minyak goreng curah mengalami kenaikan Rp1.000 per kilogram."Harga minyak goreng curah naik dari sekitar satu pekan lebih," ucap Sri.