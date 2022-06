Harga Cabai Merah di Pariaman Capai Rp90 Ribu per Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MEL)

Pariaman: Harga cabai merah di Pasar Pariaman, Sumatra Barat , mengalami kenaikan dalam dua minggu terakhir hingga mencapai Rp90 ribu per kilogram."Harga sekarang Rp90 ribu per kilogram, besok kemungkinan bisa naik lagi. Mungkin hingga Hari Raya Iduladha harga cabai merah bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram," kata salah seorang pedagang di Pasar Pariaman Baik Eka Leswati, 41, di Pariaman, Selasa, 14 Juni 2022.Ia memerinci kenaikan harga salah satu kebutuhan pokok tersebut dimulai sejak masih Rp40 ribu per kg. Lalu naik Rp10 ribu secara berkala hingga saat inu menjadi Rp90 ribu per kilogram.Eka menduga kenaikan harga tersebut karena faktor cuaca sehingga menghambat produksi dan pengiriman cabai ke daerah itu."Ini terjadi tidak di Pariaman saja, namun juga terjadi di daerah lainnya," terang dia.Baca juga: Harga Aneka Cabai Naik, Daging Sapi Stabil Mahal Ia menyampaikan akibat kenaikan harga tersebut, memengaruhi daya beli masyarakat. "Biasanya konsumen membeli cabai per kilogram, tapi sekarang seperempat kilogram. Biasanya saya bisa menjual lima karung cabai per hari sekarang satu karung saja sulit," papar Eka.Selain cabai merah, harga cabai hijau dan cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan yang sebelumnya Rp24 ribu per kilogram sekarang sudah Rp40 ribu per kilogram.Bawang merah juga mengalami kenaikan yang biasanya Rp20 ribu per kilogram sekarang menjadi Rp60 ribu per kilogram yang kenaikan itu terjadi sudah satu bulan terakhir."Untuk harga kebutuhan pokok lainnya masih normal, hanya itu yang naik," ujar dia.Sedangkan, harga minyak goreng curah sudah Rp13 ribu per kilogram sedangkan minyak goreng kemasan Rp22 ribu per liter.Baca juga: Harga Cabai di Kabupaten Tangerang 'Makin Pedas' Tembus Rp100 Ribu Per Kg Sementara itu, Kepala Seksi Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen (BUPK) Disperindagkop dan UKM Kota Pariaman Elvita mengatakan pihaknya terus memantau harga kebutuhan pokok di daerah itu.Ia menyebutkan harga cabai merah di daerah telah mencapai Rp90 ribu per kilogram, harga cabai rawit hijau bervariasi mulai dari Rp45 ribu per kilogram, Rp46 ribu per kilogram, dan Rp48 ribu per kilogram. Harga bawang merah di daerah itu juga bervariasi yaitu Rp49 ribu per kilogram, Rp53 ribu per kilogram, dan Rp55 ribu per kilogram.Sedangkan harga daging sapi di Kota Pariaman Rp140 ribu per kilogram, harga daging ayam potong Rp26 ribu per kilogram, dan telur ayam ras Rp25 ribu per kilogram.