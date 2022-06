Harga Aneka Cabai Naik, Daging Sapi Stabil Mahal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tangerang: Dampak cuaca hujan berkepanjangan membuat produksi cabai menurun dan menyebabkan harga aneka cabai di sejumlah pasar tradisional di Tangerang Selatan, Banten, mengalami kenaikan.Di pasar Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, harga cabai rawit merah tembus Rp96 ribu per kilogram dan cabai merah besar diangka Rp80 ribu per kilogram.Sayuti, pedagang di pasar Jombang menyebutkan kenaikan harga juga terjadi untuk komoditas daging sapi segar. Dia menyebutkan, saat ini harga daging segar mencapai Rp140 ribu per kilogram."Daging segar masih stabil diharga Rp140 ribu per kilonya. Belum ada penurunan sampai sekarang," kata dia, Selasa, 14 Juni 2022.Selain harga daging, harga ikan teri di pasar Jombang juga mencapai Rp135 ribu per kilo diikuti kenaikan harga ikan kembung yang mencapai Rp40 ribu per kilo.Baca juga: Hama Pathek Serang 10 Hektare Tanaman Cabai di Sleman Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Tangsel, Ghazali Ahmad, mengakui terbatasnya pasokan cabai dari pemasok ke Tangerang Selatan dan sejumlah daerah karena faktor cuaca."Karena diprediksi seharusnya sudah kemarau, ternyata masih musim hujan sehingga produktivitas cabai terganggu," kata Ghazali Ahmad.Selain itu, siklus tanam cabai yang dimaksimalkan petani di musim lebaran kemarin, membuat ketersediaan cabai saat ini terbatas."Kemarin saat lebaran dimaksimalkan dipanen saat Idulfitri untuk memenuhi stok. Sehingga saat ini masih dalam siklus menunggu hasil panen kembali," ucap dia.Sementara untuk daging sapi segar, diakuinya terkendala pasokan sapi impor Australia dan penyakit mulut dan kuku."Karena impor dari Australia dibatasi, selain itu juga PMK," jelasnya.