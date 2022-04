Jalan Tol Arah Jatim Steril untuk One Way

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Semarang: Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengosongkan arus kendaraan dari arah timur di jalan Tol Trans Jawa. Langkah itu diambil karena kebijakan sistem jalur satu arah (one way system) dari kilometer 49 Cikampek hingga Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, yang mulai berlaku pada pukul 17.00 WIB hingga 24.00 WIB.“Hari ini kita bersiap melakukan one way pada pukul 17.00 sampai 24.00 WIB. Persiapan dan antisipasi sudah dilakukan. Namun nanti akan melihat instruksi dari Korlantas Polri,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Agus Suryonugroho, Kamis, 28 April 2022.Menurut Agus, jadwal one way sistem mulai berlaku setiap pukul 17.00 hingga 24.00 WIB pada 28 hingga 30 April 2022. Agus menegaskan sudah mematangkan rencana one way secara teknis dan taktis.“Jadi sebelum pemberlakuan one way, dua jam sebelumnya kita sudah action mengosongkan jalur yang mengarah ke barat (Jakarta),” jelas Agus.Baca juga: Arus Kendaraan di Cileunyi Fluktuatif, One Way Jalur Nagreg Situasional Sebagai dampak dari one way system, kata Agus, Polda Jawa Tengah sudah menerapkan rekayasa lalu lintas pada arus lalu lintas dari arah timur yang diarahkan keluar jalur tol.“Kita maksimalkan tidak terjadi kemacetan di Jateng. Apabila terjadi kepadatan arus mudik, tim urai dari Ditlantas dan Polres jajaran sudah siap," jelas Agus.Kepala Bidang Humas, Komisaris Besar M Iqbal Aqudusy, mengatakan Polda Jateng sudah menyiapkan beberapa pilihan alternatif jalur mudik non tol.“Semuanya telah tergelar pospam dan siap untuk melayani pemudik. Adapun jalur alternatif yang bisa dipilih antara lain jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan dan jalur pantai selatan (jalur selatan-selatan),” ungkap Iqbal.Iqbal berpesan kepada para pemudik supaya memanfaatkan rest area untuk beristirahat dari perjalanan jauh.“Bila capek segera istirahat, jangan memaksakan diri. Mari kita ciptakan perjalanan mudik yang nyaman namun tetap aman," tegas dia.