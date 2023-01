Ibu Merantau ke Jakarta, Anak Disetubuhi Ayah Tiri Berkali-kali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Way Kanan: Seorang pria berinisial DT, 37, asal Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, diringkus Unit PPA Satreskrim Polres Way Kanan . Penangkapn dilakukan karena DT diduga melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya yang masih berusia 15 tahun.Kasatreskrim Polres Way Kanan, AKP Andre Try Putra, mengatakan pelaku dibekuk lantaran telah berulang kali menyetubuhi korban."Korban bersama bibinya SK yang tak terima perbuatan itu, melaporkan ke Polres Way Kanan pada 4 Januari 2023," ujarnya, Minggu, 8 Januari 2023.Sementara terungkapnya kasus tersebut ketika korban bercerita soal perbuatan bejat ayah tirinya kepada bibinya pada 3 Januari 2023. Pengakuan korban, pada 15 Desember 2022 pukul 23.00 WIB, DT menyetubuhi korban berkali-kali."Ketika menyetubuhi korban, disertai ancaman dan ibu kandung korban selama ini tidak berada di rumah karena bekerja di Jakarta," jelas Kasat Reskrim.DT dibekuk di kediamannya, pada Rabu, 4 Januari 2023, berdasarkan laporan SK, 49, warga Gedung Jaya di Polres Way Kanan.Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan Pasal 81 ayat (3) dan atau 82 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No.23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak, karena pelaku merupakan ayah tiri, pengasuh, keluarga, maka ancamannya dari ancaman pokok 15 tahun penjara ditambah 1/3 menjadi 20 tahun penjara, ungkap Kasat Reskrim.