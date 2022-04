Contra Flow usai Kecelakaan Maut di KM 161 Tol Cipali Berakhir

Antara - 26 April 2022 14:53 WIB

Cirebon: Petugas dari Astra Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sudah tidak lagi memberlakukan lawan arah atau contraflow di KM 161+800 akibat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan arus kendaraan sempat tersendat."Kondisi lalu lintas sudah lancar, kami telah berhasil mengevakuasi truk yang terlibat kecelakaan dan sempat menghalangi jalur," kata GM Operasi Astra Tol Cipali Suyitno di Cirebon, Selasa, 26 April 2022.



Menurutnya kejadian kecelakaan lalu lintas tunggal itu pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.53 WIB. Truk gandeng yang mengangkut makanan ternak terlepas dan terguling.Sehingga sempat mengakibatkan satu jalur tol Cipali KM 161+800 arah ke Cirebon tersendat, karena kendaraan tidak dapat melintas.Baca juga: JJTS Siapkan Skema Urai Macet Mudik di Tol Lampung Namun, setelah petugas melakukan evakuasi terhadap truk tersebut, lanjut Suyitno, kini arus lalu lintas sudah kembali dibuka normal tanpa adanya rekayasa lalu lintas lawan arus."Dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa, hanya saja kendaraan sempat tersendat sejauh 2 kilometer," tuturnya.Suyitno mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol, agar senantiasa tertib berlalu lintas terutama pada saat arus mudik Lebaran 2022, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan."Kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu tertib berkendara dan menjaga jarak aman kendaraan serta patuhi batas kecepatan minimum 60 KM per jam dan maksimum 100 KM per jam, sementara pada kondisi hujan batas kecepatan maksimal 70 KM per jam," jelas dia.(MEL)