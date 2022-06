Harga Cabai Meroket, Pemkab Malang Gelontorkan 100 Ribu Bibit untuk Petani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Malang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggelontorkan lebih dari 100 bibit cabai rawit untuk para petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal itu untuk menanggulangi harga cabai rawit yang saat ini tengah meroket di pasaran.Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengatakan ada beberapa zona pertanian di Kabupaten Malang yang memiliki lahan cabai rawit cukup potensial. Antara lain, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon, hingga Poncokusumo."Zona cabai kita itu luar biasa, itu yang memang hari ini kita support," kata Didik, Senin, 27 Juni 2022.Oleh karena itu, Pemkab Malang saat ini tengah memberikan dukungan berupa bantuan bibit cabai rawit kepada para petani di zona tersebut. Bibit cabai rawit akan disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Malang."Dengan harapan warga masyarakat ini nanti juga terpacu untuk menanam bibit sekaligus kewajiban yang paling utama adalah menjaga pasar. Agar antara kebutuhan dengan produktivitasnya itu tetap terjaga," jelasnya.Sementara ini, bantuan bibit cabai tersebut baru akan disalurkan ke zona yang benar-benar memiliki potensi. Khusus zona Poncokusumo, pemkab masih memberikan dukungan di sektor sayur mayur."Kisarannya yang jelas di atas 100 ribu bibit (cabai rawit). Secara detail bisa ke dinas pertanian, sudah disiapkan dinas pertanian," imbuhnya.Didik mengaku zona yang memiliki penghasilan cabai rawit luar biasa ada di Karangploso. Namun, diakuinya pertanian cabai rawit saat ini terkendala cuaca."Cuaca itu sangat menentukan cabai itu dibarengi dengan cuaca. Di saat cuaca ekstrem memang cabai itu kesulitan. Nah ini yang menjadi masalah," tegasnya.Sebagai informasi, harga cabai rawit di pasar sayur grosir Subterminal Agrobisnis (STA) Mantung, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, per hari ini, Senin, 27 Juni 2022, telah menyentuh angka Rp77 ribu per kilogram (kg).Komoditas sayur mayur yang dijual di pusat grosir STA Mantung ini untuk memenuhi pasar lokal di Malang Raya dan sejumlah wilayah barat Jatim. Mulai dari Kediri, Blitar, Jombang, Tulungagung, Magetan, Nganjuk, Tuban, Madiun, dan Lamongan.Pedagang juga mengirim sayur ke luar Jawa seminggu tiga kali ke Kalimantan, Ambon, dan Papua. Sementara itu, berdasarkan pantauan di sejumlah pasar di Kabupaten Malang, harga cabai rawit dilaporkan meningkat tajam.Seperti di Pasar Kepanjen per data 23 Juni 2022, harga cabai rawit berada di angka Rp90 ribu per kilogram. Sementara itu, di Pasar Sumberpucung, harga cabai rawit telah menyentuh angka Rp100 ribu per kilogram. Serupa, harga cabai di Pasar Pakisaji juga berada di kisaran Rp100 ribu per kilogram.