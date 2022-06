Harga Cabai Rawit di Jakbar Tembus Rp120 Ribu/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(LDS)

Jakarta: Harga cabai rawit di pasaran wilayah Jakarta Barat mencapi Rp120.000 per kilogram hari ini, 27 Juni 2022. Kenaikan ini termasuk yang paling tinggi setelah sempat naik seharga Rp40.000 per kilogram hingga Rp100.000 per kilogram."Sudah naik Rp120.000 ribu per kilogram," kata salah satu pedagang di Pasar Slipi, Jakarta Barat, Sri saat ditemui di Jakarta, Senin, 27 Juni 2022.Sri belum bisa memastikan penyebab kenaikan harga cabai rawit. Karena harga juga melonjakan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.Tidak hanya cabai rawit, beberapa bahan pokok lain juga mengalami kenaikan harga. Seperti tomat yang sebelumnya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram, bawang merah semula Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kilogram dan cabai hijau keriting yang semula Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram.Pedagang lain bernama Haryanti pun mengeluhkan kondisi serupa. Pasalnya harga cabai rawit tidak kunjung turun dalam kurun waktu beberapa hari terakhir."Biasanya beli satu kilo, sekarang jadi satu ons setengah ons," ujar Haryanti.Dia berharap pemerintah memberikan kebijakan untuk mengembalikan harga cabai seperti sedia kala. "Kalau kita jualnya susah nanti cabainya jadi busuk tidak laku," ucap dia.