UIN Malang Sebut Diklat Pencak Silat Tidak Berizin

Malang: Dua mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang dilaporkan meninggal saat mengikuti proses pendidikan dan pelatihan ( diklat ) rekrutmen anggota baru Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pencak silat, Pagar Nusa. Wakil Rektor III UIN Maliki Malang, Israqunnajah, mengatakan pihak kampus tidak mengetahui kegiatan tersebut."Mereka tidak meminta izin," kata Gus Is, sapaan Israqunnajah, Senin, 8 Maret 2021.Gus Is menjelaskan, pihak kampus telah mengeluarkan surat edaran rektor sejak jauh hari. Surat tersebut berisikan seluruh kegiatan mahasiswa dihentikan sementara selama masa pandemi covid-19."Jadi karena di masa pandemi kita punya surat edaran rektor bahwa kuliah daring. Jadi semua kegiatan mahasiswa kita off kan. Off itu dalam arti untuk kegiatan-kegiatan yang memobilisasimassa," jelasnya.Surat edaran rektor tersebut telah disebar ke seluruh UKM di UIN Maliki Malang. Sehingga diharapkan seluruh mahasiswa dapat memahami dan menjalankan arahan dari surat tersebut."Mereka (mahasiswa) masuk kampus saja enggak boleh kok, karyawan saja dibagi masuk kampus itu," ungkapnya.Dia menerangkan pihaknya sempat mencari formula agar kegiatan mahasiswa tetap bisa berjalan meski di tengah pandemi covid-19. Salah satunya lewat daring."Jadi kalau untuk kegiatan daring it's okay. Itu yang kita harus mencari strategi bagaimana caranya kegiatan mahasiswa masih jalan, tidak off sama sekali," bebernya.Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua mahasiswa yang meninggal bernama Miftah Rizki Pratama dan Faisal Lathiful Fakhri. Miftah merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Tadris Matematika, sedangkan Faisal adalah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.Kegiatan tak berizin itu diketahui dilakukan di Kota Batu, Jawa Timur. Diklat berlangsung selama dua hari, yakni pada Jumat-Minggu, 5-7 Maret 2021.(LDS)