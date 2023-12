Bandara Makassar Minta Penumpang dan Petugas Kembali Pakai Masker

Antara • 17 Desember 2023 20:03



Makassar: Pengelola Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin kembali mengeluarkan imbauan perihal penggunaan masker di kawasan bandara maupun di pesawat untuk mengantisipasi penyebaran covid-19. "Semua penumpang dan petugas di bandara diminta untuk menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan," kata General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Taochid Purnomo, di Makassar, Minggu, 17 Desember 2023. Menurut dia penggunaan masker disosialisasikan kembali khususnya bagi yang mengalami gangguan kesehatan. Selain itu diimbau juga agar senantiasa menjaga kebersihan di area bandara karena sudah ada fasilitas pendukung seperti tempat sampah di sejumlah lokasi strategis termasuk wastafel di masing-masing toilet. Sementara untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan penumpang di wilayah counter check in, pihak bandara telah menyiapkan kios self check in atau check in mandiri bagi yang tidak membawa barang bagasi. "Jadi penumpang yang tidak membawa barang bagasi setelah melakukan check in mandiri dapat langsung ke ruang tunggu," terang dia. Untuk mendukung keamanan dan kelancaran arus mudik dan balik Natal dan tahun baru di kawasan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sekitar 600 personel satgas gabungan diturunkan dan mulai bertugas pada saat pembukaan Posko Terpadu pada Senin, 18 Desember 2023. Karena itu, para penumpang juga diminta agar dapat membantu keamanan dan ketertiban dengan tidak membawa benda-benda yang membahayakan. Mengenai puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru 2024, Taochid memprediksi terjadi pada 23 Desember 2023 dengan rute terbanyak ke Jakarta, Surabaya dan Manado.

