Bupati Jepara Cek Langsung Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional

Jepara: Bupati Jepara Dian Kristiandi blusukan ke pasar-pasar tradisional untuk memantau langsung harga kebutuhan pokok masyatakat (kepokmas) pada pekan kedua Ramadan. Hasilnya, harga daging naik, sementara harga beberapa bumbu dapur mengalami penurunan.Harga daging sapi di sejumlah pasar yang didatangi Bupati terpantau naik mulai Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per kilogram. Begitu juga dengan harga daging ayam mengalami kenaikan mulai Rp2 ribu hingga Rp5 ribu per kilogram.“Tadi kami cek ke beberapa pasar, yang naik harga daging. Mulai Rp5 ribu sampai Rp10 ribu per kilogram. Itu terjadi di semua pasar yang hari ini didatangi,” ujar Bupati yang biasa disapa Andi, Kamis, 14 April 2022.Kenaikan harga daging terjadi sejak beberapa hari sebelum Ramadan. Begitu juga dengan harga daging ayam naik sejak awal Ramadan.Baca juga: Gubernur Jabar Pastikan Stok Pangan Aman Sementara itu, harga beberapa jenis bumbu dapur dan sayur mengalami penurunan. Itu seperti harga bawang putih dan cabai merah keriting yang turun Rp1.000 per kilogram.“Kemudian untuk minyak goreng memang masih relatif tinggi, tapi pasokan aman,” kata Andi.Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Jepara Dua, Jazuli, mengatakan sejak tiga hari terakhir harga daging mengalami kenaikan mulai Rp5 ribu sampai Rp10 ribu.“Sebelumnya satu kilogramnya Rp120 ribu. Sekarang naik Rp125-130 ribu per kilogram,” kata Jazuli.Kondisi yang sama juga terlihat pada harga ayam. Fadlan, salah satu pedagang daging ayam di Pasar Jepara Dua, menyebut kenaikan harga daging ayam meningkat. Meskipun hanya Rp1.000 per kilogramnya.“Biasanya perkilogram Rp 35 ribu. Sekarang naik seribu jadi Rp 36 ribu per kilogram,” kata Fadlan.