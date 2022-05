Sistem Satu Arah Berlaku Situasional di Tol Dalam Kota Semarang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MEL)

Semarang: Sistem lalu lintas satu arah (one way) di ruas tol dalam kota Semarang, Jawa Tengah, menuju Gerbang Tol Kalikangkung berlaku situasional di masa arus balik Lebaran 2022. "Perpanjangan one way dari Gerbang Banyumanik, bahkan dari pintu Tol Bawen, sifatnya situasional," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar di Semarang, Minggu, 8 Mei 2022.Dia menambahkan pemberlakuan sistem satu arah dari Kalikangkung ke Jakarta terus berlanjut sejak Jumat, 6 Mei 2022.Jika di tol dalam kota Semarang diberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta, lanjutnya, kendaraan dari arah barat yang akan menuju Solo atau Yogyakarta akan melintas di jalan non-tol di dalam kota.Meski menyebabkan kepadatan lalu lintas di dalam kota, hal tersebut tidak menjadi masalah karena telah disiapkan pos-pos pengamanan serta tim pengurai kemacetan.Baca juga: Puncak Arus Balik Bandara Soetta Diprediksi Hari Ini "Selain itu, justru menguntungkan karena akan banyak pengendara yang beristirahat atau membeli oleh-oleh saat lewat di dalam kota," tambahnya.Sementara itu, Irwan mengatakan jumlah kendaraan yang masuk Tol Kalikangkung menuju arah Jakarta cukup tinggi sejak Jumat. "Tiga hari ini jumlah mencapai 67 ribu sampai 68 ribu kendaraan per hari," sebutnya.Polisi juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang akan masuk Kalikangkung. Jika kepadatan dinilai tinggi, arus kendaraan akan diarahkan masuk melalui Gerbang Tol Kaliwungu."Misalnya, kalau di Kalikangkung sudah mencapai tiga ribu kendaraan per jam yang melintas, maka arus akan dialihkan melalui Kaliwungu," ujarnya.Sementara itu, sistem lalu lintas satu arah di ruas tol dalam kota Semarang menuju Kalikangkung sudah diberlakukan sejak Minggu pagi pukul 09.00 WIB. Arus kendaraan yang akan masuk melalui pintu tol Krapyak dialihkan melalui jalan dalam kota.