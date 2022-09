BLT BBM di Kota Batu Disalurkan Door to Door

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Batu: Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) Bahan Bakar Minyak ( BBM ) di Kota Batu, Jawa Timur, dilaksanakan dari rumah ke rumah atau door to door. BLT BBM ini diharapkan segera tersalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM).Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, mengatakan dengan diserahkan secara door to door, sistem tersebut juga mempermudah bagi warga yang masuk dalam kategori lansia, sakit, dan disabilitas."Totalnya ada 85 penerima manfaat di tiga desa itu. Rinciannya Desa Tulungrejo 50 penerima, Desa Mojorejo 15 penerima dan Kelurahan Ngaglik 20 penerima. Diberikan secara door to door, khusus kepada penerima BLT BBM kategori lansia, sakit dan disabilitas," kata Punjul di Batu, Senin, 12 September 2022.Punjul menerangkan BLT BBM diberikan ke 2.718 KPM di tujuh desa/kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu. Antara lain Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji, Desa Sidomulyo, Pesanggrahan, Kelurahan Songgokerto dan Temas di Kecamatan Batu, serta Desa Tlekung dan Torongrejo Kecamatan Junrejo.BLT BBM senilai Rp300 ribu tahap pertama diberikan untuk periode September dan Oktober. Per bulannya, penerima mendapat Rp150 ribu.Penyalurannya diberikan bersamaan dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per bulan. Sehingga total bantuan yang diterima masing-masing penerima sebesar Rp500 ribu."BLT BBM tahap pertama (September-Oktober) akan terus disalurkan. Penyalurannya difokuskan di tiap-tiap kantor desa atau kelurahan, bekerja sama dengan PT Pos Indonesia," ungkapnya.Sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada warga Kota Batu, Jawa Timur. Penyaluran BLT BBM perdana dilaksanakan pada Jumat 9 September 2022.Warga yang menerima bantuan ini sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinsos Kota Batu yang berjumlah 8.744 KPM. Rinciannya terbanyak ada di Kecamatan Batu dengan 3.486 warga, Kecamatan Bumiaji 3.221 warga, dan Kecamatan Junrejo 2.037 warga.