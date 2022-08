Cak Imin Lepas Rindu Nonton Konser Dream Theater

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Konser grup musik progresif metal dari Amerika Serikat, Dream Theater di Solo ditaburi penonton dari tokoh politik. Yang terlihat hadir di antaranya Ketua Umim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar "Ini kerinduan menikmati musik cadas untuk Jateng dan Indonesia. Saya datang ke sini khusus untuk menyaksikan Dream Theater," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut, di Solo, Rabu malam, 10 Agustus 2022.Cak Imin juga mengaku memborong banyak tiket untuk konser yang diadakan di Lapangan Parkir Stadion Manahan Solo. Tidak hanya dari Solo dan sekitarnya, penonton konser juga banyak datang dari luar negeri."Banyak teman-teman juga datang ke sini. Ada yang dari Jakarta, Yogyakarta, Bali juga ada. Saya beli 10 tiket," jelas Cak Imin.Sementara Dream Theater sendiri membawakan 10 lagu dalam konser bertajuk 'Top Of The World Tour' tersebut. Di antaranya The Alien, 6:00, Awaken the Master, Bridges in the Sky, Endless Sacrifice, Invisible Monster, About to Crash, The Ministry of Lost Souls, A View From the Top of the World, serta The Count of Tuscany.Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga direncanakan menghadiri konser Dream Theater tersebut. Sedangkan seluruh anggota Komisi II DPRD Solo telah mendahului mendatangi lokasi konser dalam inspeksi mendadak.