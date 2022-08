Penonton Konser Dream Theater Wajib Sudah Divaksinasi 2 Dosis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Solo: Panitia penyelenggara konser Dream Theater 'Top of The World Tour' mewajibkan penonton untuk vaksinasi covid-19 minimal dua dosis. Hal itu ditunjukkan dengan aplikasi PeduliLindungi. "Kalau belum mendapatkan vaksin dosis dua, di lokasi nanti kami sediakan booth vaksin. Namun, bila baru vaksin pertama dan belum bisa vaksin dua, maka harus menyertakan surat keterangan negatif PCR," urai CEO Rajawali Indonesia Communication selaku penyelenggara konser, Anas Syahrul Alimi, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 9 Agustus 2022.Terkait hal itu, penyelenggara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo untuk membuka booth vaksin. Tidak hanya untuk vaksin penonton, booth vaksin tersebut juga dapat diakses untuk masyarakat umum.Booth vaksin didirikan di lokasi konser, yaitu Lapangan Parkir Stadion Manahan Solo, tepat pada hari H konser diselenggarakan, Rabu, 10 Agustus 2022."Kalau ada masyarakat umum yang ingin vaksin, silakan. Kita kerja sama dengan DKK Solo, menyediakan sekitar 5.000 dosis vaksin," ucap dia.Sementara itu, sebanyak 1.000 lembar tiket konser Dream Theater siap dijual on the spot mulai Rabu pagi, 10 Agustus 2022. Anas memastikan penjualan tiket on teh spot tersebut untuk mengakomodir penonton yang tidak mendapatkan tiket via online."Seribu tiket ini akan kami siapkan untuk teman-teman yang kemarin belum bisa membeli tiket secara online (daring). Untuk yang dijual on the spot ini beda harga dengan yang dijual secara daring. Harga tiket untuk festival A Rp 1,5 juta, untuk festival B harganya Rp 1 juta," bebernya.