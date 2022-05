One Way Masih Efektif Urai Kemacetan Jalur Puncak Bogor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Bogor: Pemberlakuan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way masih menjadi senjata utama dalam mengurangi kemacetan di jalur Puncak Bogor saat waktu libur lebaran 2022.Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan penerapan satu arah dilakukan dengan menyesuaikan situasi di jalur puncak."Selama ini cukup efektif untuk rekayasa lalin one way di titik kemacetan jalur Puncak Bogor. Penggunaan one way yang selama ini sudah berjalan, sangat efektif guna menguras arus lalin yang padat oleh kendaraan," kata Iman kepada Medcom.id di pos Gadog Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Mei 2022.Baca: 90 Ribu Kendaraan Padati Kawasan Puncak Hari Ini Dia menambahkan dengan menggunakan sistem satu arah saat kemacetan terjadi, dalam durasi 2 jam di titik kemacetan sudah dapat diatasi.Menurutnya pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polresta Bogor Kota dan Polres Cianjur untuk mengantisipasi efek dari penggunaan one way."Dan kami juga sudah mempersiapkan jalur-jalur alternatif bagi pengendara yang ada di sekitar Puncak Bogor," jelasnya.