90 Ribu Kendaraan Padati Kawasan Puncak Hari Ini

Bogor: Volume kendaraan di hari ketiga Lebaran 2022 tujuan kawasan wisata Puncak Bogor naik 40 persen, atau sekitar 90 ribu kendaraan yang di dominasi oleh kendaraan roda dua."Total kendaraan yang menuju Puncak Bogor hari ini ada 90 ribu kendaraan, 40 ribu kendaraan roda empat dan 50 ribu roda dua. Jadi kendaraan yang menuju Puncak Bogor masih di dominasi kendaraan roda dua," ujar Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin saat ditemui di Pos Gadog Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Mei 2022.Ia menambahkan, saat ini, pihaknya sedang memberlakukan jalur one way ke arah Jakarta. Pasalnya, antrean yang mengekor ke arah Puncak Bogor sudah selesai."Jadi kendaraan yang menuju Puncak Bogor sudah clear, sekarang kami sedang melakukan pendorongan untuk one way arah Jakarta," akunya.Lebih lanjut, untuk one way hari ini sudah berlaku sejak pukul 07.00 WIB ke arah Puncak. Dan pada pukul 13.30 WIB pihaknya berlakukan one way yang ke arah Jakarta."Melihat situasi dan kondisi hari ini rencananya besok kami akan berlakukan one way dari pukul 06.00 WIB untuk yg mengarah ke Puncak. Nanti one way ke Jakarta secara situasional akan kami berlakukan sesuai dengan kondisi jalur Puncak besok," tambah dia. `