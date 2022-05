Harga Semua Jenis Cabai di Jepara Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jepara: Harga semua jenis cabai di pasar tradisional di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, naik sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga cabai mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram.Seorang pedagang kebutuhan pokok di Pasar Jepara Satu, Nur Sa’diyah, mengatakan harga cabai merah kriting pada minggu lalu masih Rp40 ribu per kilogram. Di awal pekan ini, harga cabai merah kriting naik menjadi Rp50 ribu per kilogram.Begitu juga dengan harga cabai rawit. Saat ini harga cabai rawit Rp40 ribu per kilogram. Pekan lalu harga cabai rawit masih Rp35 ribu per kilogram. Keniakan sebesar Rp5.000 per kilogram juga terjadi pada cabai setan. Saat ini harga cabai setan mencapai Rp55 ribu per kilogram."Tidak tahu naiknya karena apa. Tapi barangnya (cabai) ada, tidak langka," kata Nur di Jepara, Selasa, 31 Mei 2022.Baca: 2 Pekan Usai Lebaran, Harga Beras, Cabai, hingga Daging Masih Tinggi Akibat naiknya harga semua jenis cabai, Nur tak berani membeli banyak untuk dijual kembali. Dalam sehari, Nur hanya membeli kurang dari 10 kilogram cabai dari tengkulak."Tidak berani ambil banyak-banyak. Kalau harga naik seperti ini pembeli juga berkurang," jelas Nur.Selain harga cabai, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Namun, kenaikan harga telur dinalai masih wajar. Saat ini harga telur naik Rp3.000 per kilogram."Kalau harga telur sekarang ini Rp28 ribu per kilogramnya. Minggu lalu masih Rp25 ribu ada yang Rp26 ribu per kilogram," ungkap Nur.Naiknya harga telur ditengarai lantara harga daging ayam juga naik. Sehingga, para peternak memilih menjual ayam. Akibatnya produksi telur ayam berkurang.