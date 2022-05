2 Pekan Usai Lebaran, Harga Beras, Cabai, hingga Daging Masih Tinggi

Jakarta: Harga sejumlah kebutuhan pokok tercatat masih tinggi meskipun telah melewati dua pekan setelah hari raya Idulfitri. Bahkan harga beras, cabai , hingga daging di wilayah Jakarta terpantau masih mengalami kenaikan.Dilansir dari laman Info Pangan Jakarta, Senin, 16 Mei 2022, rata-rata harga komoditas di DKI Jakarta kemarin untuk beras IR. I sebesar Rp11.515 per kilogram (kg) atau naik Rp65, beras IR. II (ramos) Rp10.584 per kg atau naik Rp52, dan beras medium Rp9.720 per kg atau naik Rp57 dari hari sebelumnya.Kenaikan juga terjadi untuk seluruh jenis cabai, yaitu cabai merah keriting naik Rp1.283 menjadi Rp40.475 per kg, cabai merah besar naik Rp1.482 menjadi Rp56.216 per kg, cabai rawit merah naik Rp1.789 menjadi Rp44.512 per kg, dan cabai rawit hijau naik menjadi Rp41.625 per kg.Lalu bawang merah naik Rp487 menjadi Rp47.275 per kg, telur ayam ras naik Rp584 menjadi Rp27.350 per kg, gula pasir naik menjadi Rp14.437 per kg, tepung terigu naik menjadi Rp9.487 per kg, serta daging sapi has naik Rp561 menjadi Rp152.894 per kg, dan daging sapi murni naik Rp535 menjadi Rp149.230 per kg.Meski begitu, beberapa komoditas mencatat penurunan harga meskipun masih tergolong tinggi. Misalnya saja minyak goreng curah yang turun Rp115 menjadi Rp19.178 per kg, bawang putih turun Rp225 menjadi Rp35.200 per kg, dan ayam broiler turun Rp370 menjadi Rp40.717 per ekor.Sementara dari laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, komoditas yang mengalami kenaikan hanya bawang putih ukuran sedang sebesar Rp32.700 per kg atau naik Rp100 dan minyak goreng curah yang naik Rp50 menjadi Rp19.050 per kg.Selain itu, harga cabai secara nasional rata-rata mengalami penurunan antara Rp500 hingga Rp1.700 untuk semua jenis. Kemudian harga beras, minyak goreng kemasan bermerek, hingga gula pasir harganya tercatat tidak mengalami perubahan.