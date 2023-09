Menggelorakan UMKM Daerah, Bisnis Waralaba Ini Kembangkan Sayap di Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bisnis Franchise Gerobak’Ku Express yang berada di bawah naungan PT. Sembilan Sariboga Indonesia dan PT. Sembilan Sabda Indonesia melebarkan sayapnya di Dewi Sri dan Genteng Biru, Denpasar, Bali.Chief Financial Officer (CFO) PT. Sembilan Sariboga Indonesia, Raymond Pandi, mengatakan konsep Gerobak’Ku pertama kali dicetus oleh CEO - Founder dari Nine Art Group selaku Owner Brand untuk mendukung semangat Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM ) di Indonesia dengan tujuan utama yaitu pemenuhan kedaulatan pangan masyarakat."Kami bertujuan menciptakan dan merealisasikan konsep bisnis Franchise di Indonesia untuk menangkal opini umum masyarakat bahwa bisnis Franchise yang sudah ada baik kecil maupun besar tidak memberikan value dan pendampingan yang memadai bagi para pembeli Franchise di mana sering terjadi pada praktek lapangan yang sudah ada," kata Raymond saat pembukaan outlet Gerobak’ku Express Denpasar, Jumat, 8 September 2023.Raymond memastikan seluruh produk Gerobak’Ku yang dirilis telah melalui proses penelitian dan pengembangan (R&D), tinjauan kualitas (QC) dan pembelajaran pasar (Market Study) sehingga produk dipastikan sudah sesuai dengan selera masyarakat Indonesia.Peresmian dihadiri langsung Welly Mulyadi, Raymond Pandi dan Jocelyn Pandi selaku owner PT. Sembilan Sariboga Indonesia, dan owner PT. Sembilan Sabda Indonesia, Aubert Tioris dan Arnhilda Tioris."Kedua perusahaan tersebut adalah pemegang penuh hak merek waralaba Gerobak’Ku untuk seluruh wilayah Indonesia," kata CFO PT.Sembilan Punggawa Indonesia, Elsya Sophiawati, dalam kesempatan yang sama.CEO PT. Sembilan Sabda Indonesia, Aubert Tioris, mengatakan Gerobak’Ku Express ini adalah unit cabang ke-6 dan ke-7 yang dibuka di Denpasar Bali. Sementara pada akhir Oktober 2023 segera dibuka di Makassar berupa outlet Gerobak’Ku Express lainnya berserta Cafe Gerobak’Ku Signature."Kami akan fokus kepada area yang lebih luas mencakup Banyuwangi, Solo, Jogjakarta, Cirebon beserta Surabaya untuk development lini bisnis merek Gerobak’Ku Express," ungkap CEO PT. Sembilan Sariboga Indonesia, Welly Mulyadi.Sementara Chief Operating Officer (COO) PT. Sembilan Sariboga Indonesia, Jocelyn pandi, mengatakan pihaknya juga sedang melakukan persiapan grand launching merk brand Gerobak’Ku Signature di Nitikan Jogjakarta sebagai pioneer cafe nuansa Asia-Heritage pertama di Indonesia.Gerobak’Ku Indonesia masih dikelola oleh PT. Sembilan Sariboga Indonesia dan PT. Sembilan Sabda Indonesia secara bersamaan di bawah panduan PT. Sembilan Punggawa Indonesia.CEO dari PT. Sembilan Punggawa Indonesia, Fidah, menyebut pihaknya melihat potensi pasar yang sangat tinggi untuk bisnis Franchise dengan konsep Asian-Fusion di Indonesia.“Meskipun dengan tema Asian-Fusion Korea dan Jepang yang notabene dikenal sebagai produk kuliner yang mahal, kami terdorong untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan dengan menciptakan produk tema Asian-Fusion Korea dan Jepang dengan harga terjangkau dan halal," ungkap Fidah.PT. Sembilan Punggawa Indonesia, PT. Sembilan Sariboga Indonesia dan PT. Sembilan Sabda Indonesia merupakan bagian dari Nine Art Group yang berbasis di Singapura."Gerobak’Ku will release a new business line in form of UMKM Signature to support Indonesia Government where we will produce and distribute Frozen Food and create a Market chain where the transaction process could be performed from home of every Reseller and Distributor," ujar CEO-Founder Nine Art Group.