Wisata Gunung Bromo Tetap Buka saat Nataru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Malang: Objek wisata Gunung Bromo di kawasan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) tetap dibuka saat masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Pembukaan dilakukan lantaran objek wisata alam ini tidak terdampak langsung erupsi Gunung Semeru."Betul (tetap dibuka), Bromo belum ada kebijakan ditutup," kata Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan BB-TNBTS, Sarif Hidayat, saat dikonfirmasi, Jumat, 24 Desember 2021.Baca: Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Soetta Mulai Naik Saat ini tingkat aktivitas Gunung Bromo berada pada Level II atau Waspada. Jumlah pengunjung Gunung Bromo sepekan sebelum erupsi Gunung Semeru berjumlah 2.259 orang. Sedangkan jumlah pengunjung sepekan setelah erupsi sebanyak 2.153 orang."Untuk Nataru selain kuota dibatasi 25 persen, kebijakan wisata di saat pandemi masih kami terapkan," jelas Sarif.Menurutnya jumlah pengunjung Gunung Bromo saat libur Nataru dibatasi yakni dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung, pengaturan physical distancing dan protokol kesehatan covid-19.Pembatasan tersebut antara lain, View Point Penanjakan sebanyak 222 orang per hari, Bukit Kedaluh 107 orang per hari, Bukit Cinta 31 orang per hari, Mentigen 55 orang per hari dan Savana Lautan Pasir 319 orang per hari."Dan pengamanan personel Nataru tidak hanya mengaktifkan personil dari resort pintu masuk, tetapi resort non pintu masuk juga dilibatkan. Selain dari mitra, volunteer, MPA, MMP juga TNI-Polri," ungkapnya.