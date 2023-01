Polisi Cari Suami dari Wanita yang Tewas Keracunan di Bekasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bekasi: Pihak kepolisian akan memeriksa pria berinisial suami AM, suami dari wanita yang meninggal dengan kondisi mulut berbusa di kontrakannya, Kelurahan Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi , Jawa Barat.Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki, mengatakan tiga korban meninggal pada peristiwa tersebut merupakan seorang ibu berinisial AM bersama dua orang anaknya, RA dan MR."Kejadian ini suami dari AM tidak ada waktu kejadian, nanti kita dalami lagi," kata Hengki di Bekasi, Sabtu, 14 Januari 2023.Dia menjelaskan korban yang masih hidup dan menjalani perawatan di RSUD Bantar Gebang adalah adik ipar AM berinisial MDS dan anak AM berinisial NA yang masih balita.Pihaknya akan melakukan sejumlah upaya untuk dapat meminta keterangan kepada mantan suami AM terkait dengan peristiwa tersebut."Akan kita lakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Kita (polisi) akan menghubungi, kita akan cari. Karena sampai sekarang belum ada data yang bersangkutan sedang berada di mana," jelasnya.Sejauh ini pihaknya telah memeriksa sebanyak tujuh orang saksi. Mereka terdiri dari warga di sekitar kontrakan dan juga pemilik kontrakan serta pemilik rumah makan.Selain itu polisi juga telah meminta keterangan terkait dengan peristiwa itu ke mantan suami AM berinisial DD. "Mantan suami AM sudah kita periksa," katanya.Sebelumnya satu keluarga ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dengan mulut berbusa di dalam kontrakannya di Jalan Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis 12 Januari 2023.