Cuaca Ekstrem, Harga Cabai di Bengkulu Naik hingga Rp60 Ribu per Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MEL)

Bengkulu: Cuaca ekstrem membuat harga komoditas cabai keriting di pasar tradisional di Kota Bengkulu, mengalami kenaikan mencapai Rp60 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya, per kilogram cabai hanya Rp25 ribu.Upik, 39, pedagang pasar tradisonal Panorama, Kecamatam Singaran Pati, Bengkulu, mengatakan, kenaikan harga cabai karena stok dari petani berkurang akibat cuaca buruk selama sebulan terakhir."Sebagian petani cabai gagal panen akibat cuaca ekatrem dan hujan lebat yang sering terjadi," katanya.Pasokan cabai dipasar Panorama, lanjut dia, berasal dari Kabupaten Kepahiang, dan Rejang Lebong, Bengkulu. Selain itu, harga daging ayam juga mengalami kenaikkan yang semula Rp30 ribu per kg menjadi Rp35 ribu per kg.Baca juga: Ganjar Peringati Hari Pahlawan di Pusara 'Singa Betina dari Aceh' Sementara itu, untuk harga ikan laut di pasar juga mengalami kenaikan mencapai Rp60 ribu per kg. Saat ini, persediaan ikan dari nelayan dan tempat pelelangan ikan (TPI) berkurang karena angin kencang yang terjadi.Untuk harga ikan jenis layaran saat ini mencapai Rp60 ribu per kilogram, Ikan sarden yang sebelumnya Rp25 ribu menjadi 35 ribu per kg. Ikan jenis Tongkol yang sebelumnya sekitar Rp15-16 ribu per kilogram menjadi Rp22-23 ribu per kilogram.Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, Sisardi, menjelaskan, selain harga cabai yang naik, harga minyak goreng juga mengalami kenaikan."Kenaikan harga minyak goreng disebabkan karena harga TBS sawit yang terus naik," imbuhnya.Kenaikan minyak goreng, kata dia, dipengaruhi naiknya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang mencapai Rp3 ribu per kg. (Marliansyah)