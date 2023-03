Harga Kebutuhan Pokok di Yogyakarta Fluktuatif Menjelang Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEN)

Yogyakarta: Harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta cenderung fluktuatif mendekati bulan ramadan meski ada kebutuhan pokok yang cenderung naik.Salah seorang pedagang Pasar Lempuyangan, Sigit Riyanto, 50, mengatakan ada sejumlah komoditas yang alami penurunan. Misalnya beras yang turun Rp500 per kilogram dalam sepekan terakhir."Selain beras yang turun, harga telur memang naik dalam beberapa hari terakhir," kata Sigit di Yogyakarta, Kamis, 9 Maret 2023.Sigit mengatakan harga telur saat ini Rp28 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga telur sempat turun. "Sebelum ini telur harganya Rp26 ribu. Terus naik jadi Rp27.500. Jadi Rp28 ribu dua hari ini," jelasnya.Kemudian ia mengatakan harga komoditas bawang putih dan bawang merah lebih stabil. Selain itu harga minyak goreng cenderung menurun. Ia menyebut harga minyak goreng curah yang diatur Rp14 ribu per liter sesuai harga eceran tertinggi, di pasaran turun menjadi Rp13.500 per liter."Mendekati puasa ini biasanya harga-harga mulai naik. Pas mau lebaran biasanya begitu," jelas Sigit.Sementara seorang pedagang daging Pasar Lempuyangan, Endang, mangatakan harga daging sapi Rp130 ribu per kilogram. Ia mengatakan harga itu mengalami kenaikan dibanding beberapa hari sebelumnya. Sementara, harga jeroan sekitar Rp70 ribu per kilogram."Untuk daging ayam Rp35 ribu (per kilogram). Kalau harga daging kemungkinan naik mendekati lebaran," ucap Endang.