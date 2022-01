Populer Internasional: 200 Jemaah Umrah Dikarantina di Madinah hingga Rusia Bisa Mendadak Serang Ukraina

1. Tiba di Madinah, 200 Peserta Umrah Asal Jatim Dikarantina 5 Hari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Wakili CEIRPP di Debat PBB, Indonesia Ingatkan Kembali Situasi Kritis Palestina

Halaman Selanjutnya

Indonesia sendiri mengungkapkan pentingnya…

Madinah: Sebanyak 200 peserta jemaah umrah asal Jawa Timur, tiba di Madinah, Arab Saudi. Jemaah yang baru tiba diwajibkan menjalani dua kali tes PCR selama 5 hari masa karantina sebelum memulai rukun ibadah.Karantina terhadap jemaah itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti dengan kabar mengenai Indonesia yang mewakili CEIRPP di debat umum PBB dan membahas mengenai situasi kritis di Palestina.Kemudian kabar lainnya yang menarik perhatian adalah Menlu AS yang peringatkan Rusia dapat serang Ukraina dalam waktu singkat. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Sebanyak 200 peserta jemaah umrah asal Jawa Timur, tiba di Madinah. Jemaah yang baru tiba diwajibkan menjalani dua kali tes PCR selama 5 hari masa karantina sebelum memulai rukun ibadah.PCR kedua akan dilakukan di hari keempat masa karantina. Calon yang dikatakan sehat bisa langsung melaksanakan ibadah umrah."Hari keempat akan di swab lagi yang kedua dan jika semuanya negatif, pada hari kelima sudah bisa melakukan ibadah di luar hotel," kata penyelenggara perjalanan umrah, Bagoes Awaludin, dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Kamis, 20 Januari 2022.Apakah jemaah Indonesia taat pada aturan karantina? Simak di sini Pada debat terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB ) yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina, Indonesia menegaskan kembali situasi kritis di wilayah Palestina yang diduduki Israel (OPT).“Kami mengingatkan DK PBB mengenai situasi kritis di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan menyoroti perlunya penyelesaian yang cepat dan adil atas masalah Palestina berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan,” ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Nasir yang berbicara atas nama Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), dikutip dari pernyataan yang diterima Medcom.id, Kamis 20 Januari 2022.